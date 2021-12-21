بريد الوطن.. اقضِ على ظاهرة الكلاب الضالة فى ديروط يا محافظ أسيوط

نعانى نحن سكان مدينة ديروط، من انتشار الكلاب الضالة، التى تبث الرعب والإرباك بين المارة، وقد استفحلت هذه الظاهرة فى الكثير من الأحياء السكنية، خصوصاً الراقية منها كمنطقة تقسيم أبوجبل، وتقسيم قرشى، وهى تجوب الشوارع ليلاً ونهاراً، وتشكل خطراً كبيراً على سلامة المواطنين، لا سيما الأطفال من تلاميذ المدارس، ومن المعروف أن مرض داء الكلب السعار مرض خطير جداً ويجب على الدولة وبالأخص الإدارة الصحية ووحدة الطب البيطرى ومجلس المدينة وبالتنسيق مع رجال شرطة المدينة وضع خطة شاملة لمكافحة هذه الكلاب الضالة، أناشد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، توجيه العاملين بكل الإدارات المعنية لمكافحة تلك الظاهرة والقضاء عليها.

عن الأهالى: يوسف القاضى

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