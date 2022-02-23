اليوم.. بدء إخلاء وإزالة عرب الحصن 2 بالمطرية وصرف تعويضات للأسر

قال اللواء حسام لبيب، رئيس حي المطرية بالقاهرة، إنه اعتبارا من اليوم الأربعاء سيتم البدء في إزالة منطقة عرب الحصن 2 بنطاق حي المطرية، حيث تضم 127 عقارا، وذلك بعد صرف التعويضات للأسر في 30 عقارا، حيث يتم إخلاء الوحدات السكنية وانطلاق أعمال الإزالة.

وأضاف لبيب، لـ«الوطن»، أن ذلك يأتي ضمن خطة تطوير حي المطرية وجعله مصدر جذب سياحي، والقضاء على العشوائيات وتغيير حياة المواطنين للأفضل وإجراء اعمال توسعات، حيث سيتم إقامة محور الخصوص لتسيير الحركة المرورية وإحداث نقلة حضارية في النقل والطرق، لافتا إلى أنه تم صرف تعويضات للعقارات المقرر إزالتها وهي 3 آلاف جنيه للمتر السكني و5 آلاف جنيه للمتر التجاري، مؤكدا أن أرض عرب الحصن 2 هي أرض أملاك دولة في الأساس، ومن لديه أملاك خاصة يتم حساب سعر المتر السكني بـ5 آلاف جنيه والتجاري بـ9 آلاف جنيه.

منطقة 54 فدانا

وأوضح أن خطة تطوير منطقة عرب الحصن تعتمد على إخلاء المواقع وتطويرها تتضمن في المرحلة المقبلة إزالة عقارات منطقة 54 فدانا، مع تعويض سكانها وهي تضم 158 عقارا، ومن المقرر صرف التعويضات للسكان قبل الإخلاء والإزالة، مؤكدا أنه يتم منح فرصة للأسر بعد إخطارهم بالإخلاء لتدبير احتياجاتهم، حيث سيتم إقامة محور الجبانات وعدد من المشروعات التنموية.

مقيِّم عقاري يحدد سعر الوحدات

وأشار إلى أن هناك عدة مناطق داخل نطاق الحي يجري العمل على حصرها، تمهيدا للتعويض والإزالة، في إطار التوسعات في إقامة المحاور والشوارع واستعادة الوجه الحضاري وجعلها منطقة جذب سياحي، مشددا على عدم الإضرار بالمواطنين، حيث يقوم مُقيّم عقاري بعيدا عن الحي، بتحديد سعر السكني والتجاري ومراعاة أسعار السوق، وصرف تعويضات للاسر المستحقة، ومن تلك المواقع منطقة المسلة، وإزالة أي عشوائيات محيطة، ومن المقرر إنشاء دائري الأوقاف ومحور الجبانات بمنطقة المسلة، ضمن خطة أعمال التطوير والتوسعات وإنشاء محاور جديدة، وأيضا تقوم اللجان المشكلة بالحي باستلام الأوراق الخاصة بالعقارات التي سيتم ازالتها تمهيدا للمعاينة وصرف التعويضات، إضافة إلى عدة شوارع بنطاق حي المطرية ستشهد أعمال تطوير ورصف ورفع كفاءة وفق الخطة الاستثمارية خلال العام الجاري.

خطة التطوير

وأوضح «لبيب»، أن الفترة المقبلة تتضمن خطة التطوير حصر شارع التروللي حيث يضم 46 عقارا، وفي امتداد شارع المشروع جارٍ حصر أكثر من 100 عقار، وفي شارع ترعة الجبل يتم حصر 22 عقارا، حيث سيتم توسعة الشارع على امتداد خط مترو الأنفاق، للقضاء على الاختناقات التي عانت منها تلك المناطق خلال سنوات طويلة.