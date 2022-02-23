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عاجل.. الحكومة ترد على «عدم صلاحية مياه النيل للشرب»: شائعات

كتب:

محمد مجدي
10:16 ص | الأربعاء 23 فبراير 2022
الدكتور مصطفى مدبولي - رئيس مجلس الوزراء

الدكتور مصطفى مدبولي - رئيس مجلس الوزراء

علّقت الحكومة على ما تردد عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن «عكارة مياه النيل وعدم صلاحيتها للشرب»، حيث أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أنّ ما يتردد في هذا الشأن ما هو إلا «شائعات».

نفي الشائعات

وأضاف المركز في بيان عنه قبل قليل، أنّ ما يتردد من تداول صور تزعم تلوث مياه الشرب والزراعة وعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي بعد ظهور عكارة في مياه نهر النيل وتغير لونها، غير صحيح.

ومن المُقرر أن يصدر المركز بيانا تفصيليا بعد قليل في هذا الشأن..

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محمد مجدي
بقلم محمد مجدي

مسئول ملفات مجلس الوزراء، والقوات المسلحة، ووزارة الإنتاج الحربي، والهيئة العربية للتصنيع بجريدة الوطن، درست الإعلام تخصص صحافة، وحاصل على عدة دراسات في مجال الأمن القومي.