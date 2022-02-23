عاجل.. الحكومة ترد على «عدم صلاحية مياه النيل للشرب»: شائعات

علّقت الحكومة على ما تردد عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن «عكارة مياه النيل وعدم صلاحيتها للشرب»، حيث أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أنّ ما يتردد في هذا الشأن ما هو إلا «شائعات».

نفي الشائعات

وأضاف المركز في بيان عنه قبل قليل، أنّ ما يتردد من تداول صور تزعم تلوث مياه الشرب والزراعة وعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي بعد ظهور عكارة في مياه نهر النيل وتغير لونها، غير صحيح.

ومن المُقرر أن يصدر المركز بيانا تفصيليا بعد قليل في هذا الشأن..