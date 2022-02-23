ميزة جديدة من «واتساب» لزيادة خصوصية حالتك.. اعرف الطريقة

يقدم تطبيق واتساب دائما تحديثات جديدة وخدمات بشكل دوري، للعمل على إضافة اختصار لإدارة إعدادات خصوصية الحالة الخاصة بك، التي تقوم بنشرها في تحديث مستقبلي، إذ يعمل على إمكانية تعديل المستلمين، ومشاهدي الحالات عند إرسالها، بحسب ما أعلنه موقع WABetaInfo المختص بأخبار تطبيق واتساب.

تحديث هذه الميزة ستتضمن أيضًا شريط تسمية توضيحية مُعاد تصميمه، بحيث يمكنك التحقق بشكل أفضل من الشخص الذي سيتلقى الوسائط الخاصة بك.

ويعمل تطبيق واتساب WhatsApp الآن على اختصار جديد، عندما تريد تعديل مستلمي تحديثات الحالة الخاصة بك، إذ أنه سيكون من الممكن أيضًا تحديد تحديثات الحالة من شريط التسمية التوضيحية المعاد تصميمه.

الميزة قيد التطوير حتى الآن

الاختصار سيكون متاحًا في الجزء السفلي من الشاشة عند النقر فوق «الحالة»، وبفضل هذا الاختصار، ستتمكن من تحديد الجمهور الأفضل بسرعة للوسائط الحالية وتحديثات الحالة التالية، ولاتزال هذه الميزة قيد التطوير وتاريخ الإصدار غير معروف حتى الآن.

معاناة التقليل من جودة الصور

ومن جهة أخرى كان يعاني مستخدمي التطبيق أنّه يقوم بالتقليل من جودة الصور خلال عملية نقلها، لذا استحدث التطبيق خيارًا من شأنه أن يحل هذه المشكلة، إذ من المنتظر أن يُساهم هذا الخيار في الحفاظ على جودة الصور، إلا أنّه بالكاد يمكنه أن يحقق الغاية من وراء هذا الأمر، بذلك يكمن الحل الوحيد في مشكلة قلة جودة الصور المنقولة خلال التطبيق، في اللجوء إلى إرسال الصور كمستند، إلا أنّ هناك مشكلة يمكن أن تواجه مستقبل الصور.