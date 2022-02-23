إحالة 8 متهمين بقتل مزارع وإصابة شقيقه بالشرقية للمفتي

قررت محكمة جنايات الزقازيق في محافظة الشرقية، في جلستها قبل قليل، إحالة أوراق 8 متهمين بقتل مزارع وإصابة شقيقه، إلى مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي في الحكم بإعدامهم في التهم المنسوبة إليهم، حيث تعدى المتهمون على المجني عليهما أثناء تواجدهما في أرضهما الزراعية بقرية «شوبك بسطة»، التابعة لمركز الزقازيق.

صدر الحكم برئاسة المستشار سلامة سالم جاب الله، رئيس محكمة جنايات الزقازيق، وعضوية المستشارين هيثم حسن الضوي، ويحيى عادل، وأحمد فاروق، وسكرتارية نبيل شكري.

المحكمة تحيل المتهمين للمفتي في ثالث جلسة

وصدر الحكم في الجلسة الثالثة لنظر القضية، وذلك خلال أسبوع واحد، حيث تم نظر القضية في أول جلسة يوم 20 فبراير، وثاني جلسة أمس الثلاثاء، والجلسة الثالثة اليوم الأربعاء، التي شهدت صدور قرار المحكمة بإحالة أوراق المتهمين إلى مفتي الجمهوررية، تمهيداً للحكم بإعدامهم.

إخطار مدير أمن الشرقية بمقتل مزارع وإصابة شقيقه

وكان اللواء محمد والي، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطاراً يفيد بورود بلاغ إلى مركز شرطة الزقازيق، بمصرع شخص يُدعى «مجدي أ.»، 63 سنة، وإصابة شقيقه «محمد»، 58 سنة، إثر قيام مجموعة من الأشخاص بالاعتداء عليهما بأسلحة بيضاء، أثناء تواجدهما في أرضهما الزراعية على طريق «شوبك بسطة» بالزقازيق، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة، التي تولت التحقيقات واستكمال الإجراءات القانونية.

وشكلت الأجهزة الأمنية فريق بحث لكشف غموض وملابسات الواقعة، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة 8 أشخاص، تتراوح أعمارهم بين 20 و30 سنة.

أمن الشرقية يضبط 8 متهمين بقتل مزارع وإصابة شقيقه

وتبين أن المتهمين كانوا قد توجهوا ناحية الأرض الزراعية بقرية «شوبك بسطة» لسرقة ذرة، وتشاجروا مع أصحاب الأرض، وغادروا المكان، ثم انتظروا حتى المساء وتوجهوا إلى الأرض مرة أخرى، وكان المجني عليه وشقيقه يخلدان للنوم وأخذ قسط من الراحة أثناء قيامهما بري الأرض الزراعية الخاصة بهما، فقام الجناة بالاعتداء عليهما بالضرب اعتقاداً بأنهما اصحاب الأرض اللذين تشاجروا معهما أثناء سرقة الذرة في وقت سابق.

وأسفرت الواقعة عن مقتل أحد المزارعين «مجدي أ.»، وإصابة شقيقه «محمد»، وتمكنت الأجهزة الامنية من ضبط المتهمين، واعترفوا بارتكاب الواقعة، وتم إحالتهم إلى محكمة جنايات الزقازيق.

الجدير بالذكر أن زوجة المجني عليه، توفيت هي الأخرى بعد مرور 24 ساعة على وفاة زوجها، حزناً عليه، ما أثار حالة من الحزن في جميع أرجاء قرية «شوبك بسطة»، خاصةً وأن الأسرة كانت تجهز للاحتفال بزفاف ابنهم، وتحول الفرح إلى حزن.