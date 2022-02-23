خبير معلوماتي: تطبيقات النصب الإلكتروني تستهدف الفئة غير الواعية

قال الدكتور وليد عبدالمقصود، خبير أمن المعلومات، إن عصابة «الرمال البيضاء»، نجحت في جمع 32 مليون جنيه، بعدما أوهموا الضحايا بتحقيق أرباح مالية كبيرة مقابل الاشتراك في تطبيق إلكتروني، موضحا أن جروب العصابة على موقع التواصل الاجتماعي به وكلاء يستطيعون تكوين مجموعات ومواطنين، مضيفا: «الوكيل هو صلة الربط بين الناس دي كلها والمطور أو الشركة أو العصابة الخارجية».

تحقيق أرباح مالية كبيرة

وأضاف «عبدالمقصود»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «الحياة اليوم»، والذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، والمذاع على فضائية «الحياة»، أنه وبعد القبض عليهم من قبل وزارة الداخلية، جلب الوكيل عددا من الأشخاص وأقنعهم بإنشاء محافظ إلكترونية، يقوم الشخص بتحويل الأموال عليها، ومن ثم يحصل على نسبة من تلك التحويلات، مع جلب مشتركين جدد «كده جاب شريحة جديدة، ناس تعمل محفظة على رقم تليفونها، ومن خلاله تستقبل الأموال».

الفئات التي تستهدفها تطبيقات النصب الإلكتروني

وأوضح أن تطبيقات النصب الإلكتروني تستهدف مستخدمي الإنترنت الذين ليس لديهم وعي بالتكنولوجيا، موضحا: «لجأوا لإحدى الشركات العالمية، وقدرت موظفيها تسريب بعض المحافظ للمدراء بدون معرفه المستخدم للتحويل، وكانوا بياخدوا اشتراك شهري 70 جنيها، وكانت المحفظة المالية مربوطة برقم تليفون».

وأكد أن تلك العصابة بها الكثير من الأفراد المتفرقين وليسوا من محافظة واحده، وجرى الإشارة إلى محافظة كفر الشيخ، لأن أحد الوكلاء ألقي القبض عليه في ذات المحافظة، «المهام اللي بيتم توكيلها للناس بمقابل مادي لازم الشخص يسأل فيها المختص أو يسأل عن الموضوع، البرنامج اتعمل في ديسمبر 2021، وإحنا كمتطورين بنشوفه أنه تحت التأسيس ولسه تجريبي».