إنعام محمد علي: قدمت أعمالا تخدم المرأة خلال 50 عاما.. وأنحاز للصعيد دوما

أعربت المخرجة إنعام محمد علي عن سعادتها بتكريمها من مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة في دورته السادسة، التي يقام حفل افتتاحها حاليًا داخل أحد الفنادق الكبرى بمحافظة أسوان، وتستمر خلال الفترة من 23 إلى 28 فبراير الجاري.

سعيدة بوجود مهرجان متخصص في أفلام المرأة

وقالت المخرجة إنعام محمد علي، في كلمتها إنها قدمت أعمالًا في خدمة المرأة على مدار 50 عاما، مضيفة أنها سعيدة بوجود مهرجان متخصص في أفلام المرأة كمهرجان أسوان الدولي.

وأكدت المخرجة إنعام محمد علي أنها تنحاز دوما إلى جنوب مصر لأنها بنت الصعيد وتحديدا محافظة المنيا، مشددة على أن الأعوام المقبلة ستكون أعوام الصعيد.

استحداث مسابقة جديدة بعنوان أفلام ذات أثر في المجتمع المدني

وكانت إدارة مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة استحدثت مسابقة جديدة بعنوان «أفلام ذات أثر في المجتمع المدني»، ضمن أقسام دورته السادسة، حيث يرأس لجنة تحكيم المسابقة الروائية عزة كامل، وتضم في عضويتها الفنانة ريم البارودي، والكاتبة أميرة حسين استشاري النوع الاجتماعي والتنمية، وتقام المسابقة بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي.

وأكدت إدارة المهرجان أنها قررت إطلاق هذه المسابقة المحلية بداية من الدورة السادسة، لتشجيع أعداد أكبر من صناع أفلام المجتمع المدني للمشاركة، وأن تكون هناك نافذة أخري لعرض الأفلام المصرية، وأن تكون إضافةً وتحفيزًا لسينما جديدة تنطلق من قاعدة اجتماعية وذات أثر واضح فيها.

ويشارك بالمسابقة 8 أفلام وهي : "خلاص: نساء يعلنّ العصيان" تأليف وإخراج زياد حجاج، ويتابع الفيلم قصصًا لنساء من مصر ولبنان والسعودية والأردن، ويبحث في مشكلاتهن وأزماتهن اليومية.