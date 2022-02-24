مصرع عامل نظافة تحت عجلات القطار بالإسماعيلية.. «كان يجمع القمامة»

لقي عامل مصرعه في الساعات الأولي من صباح اليوم الخميس، أسفل عجلات قطار في مدينة الإسماعيلية، علي بعد كيلو واحد من محطة قطار الإسماعيلية الرئيسية، فيما أكد شهود العيان أنه كان يعبر شريط القطار ليجمع القمامة ويعود بها إلى العربة في الناحية الأخرى.

وتلقى اللواء منصور لاشين مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بمصرع رجل مسن أسفل عجلات القطار بمنطقة عبد الحكيم عامر بالإسماعيلية.

انتقال سيارات الإسعاف

ودفع مرفق إسعاف الإسماعيلية برئاسة الدكتور حسن درويش مدير المرفق، بسيارة إسعاف إلى مكان الحادث، نقلت المتوفى إلى مشرحة مجمع الإسماعيلية الطبي.

وقالت مصادر وشهود عيان إن المتوفى يدعي رمضان محمد، 50 سنة، ويعمل بحي ثاني في الإسماعيلية، مشيرة إلي أن القطار اصطدم به لحظة عبوره لشريط السكة الحديدية.

وقال شاهد عيان إن العامل كان يعبر الطريق لجمع القمامة من الناحية الأخرى والعودة بها إلي السيارة، إلا أن القطار اصطدم به.

التحفظ على الجثمان

وأمرت جهات التحقيق بالتحفظ على الجثمان، وانتظار الطبيب الشرعي لمعاينة الجثمان للتأكد من عدم وجود أي شبهة جنائية في الواقعة، وكتابة التقرير التشريحي للوفاة.

وانتقلت على الفور قوة أمنية من قسم شرطة أول الإسماعيلية إلى مكان الحادث، للوقوف على ملابساته، ومعاينة المنطقة ومعرفة سبب الحادث.

وفاة سيدة في نفس مكان الحادث

وكانت قد توفيت سيدة في الخمسينيات من العمر، قبل شهر تقريبا، في نفس المنطقة أمام مزلقان «الجعيص» على بعد أمتار قليلة من مزلقان عبد الحكيم عامر، وأمرت جهات التحقيق بدفن الجثمان وتسليمه لذويه في نفس اليوم، لعدم وجود شبهة جنائية في الواقعة.