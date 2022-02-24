«الأورمان» تطلق فئتين من الكراتين الغذائية في رمضان 2022

تستعد جمعية الأورمان لشهر رمضان بالعديد من الفعاليات والبرامج والخدمات لمساعدة الأسرة الأولى للرعاية، حيث سيتم تقسيم الكراتين الغذائية بالجمعية لفئتين، وذلك تسهيلا وتيسيرًا على المتبرعين، ولتناسب كافة احتياجات الأسر المصرية على اختلاف طبيعتها ومكان إقامتها وعدد أفرادها.

وقال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، إن بند الكراتين الغذائية، الذي تقدمه الجمعية في شهر رمضان من كل عام، يشمل هذا العام فئتين من الكراتين الأولى بـ265 جنيه وزن 20 كيلو جرام، تحتوى على «5 كيلو أرز، و4 كيلو مكرونة، و5 كيلو سكر، وكيلو عدس، وكيلو فول، وكيلو بلح، وعلبة سمن 1.500 كيلو جرام، و¼ كيلو شاي، وعلبة صلصة 380 جرام».

كرتونة رمضان تزن 12 كيلو جراما

ولفت مدير عام جمعية الأورمان، إلى أن الكرتونة الثانية وزن 12 كيلو جرام بـ180 جنيه تحتوي على «2 كيلو أرز، و2 كيلو مكرونة، و2 كيلو سكر، وكيلو عدس، وكيلو فول، وكيلو بلح، وعلبة سمن 1.500 كيلو جرام، و¼ كيلو شاي، وعلبة صلصة 380 جرام».

وأضاف أن الهدف من وضع هذه الأصناف بهذه الكميات في الكرتونة هو توفير مستلزمات المائدة من المواد الغذائية للأسر المستفيدة، لما يكفي 25 يوما للفئة الأولى، و15 يومًا في الفئة الثانية خلال شهر رمضان المعظم.

وأوضح مدير الجمعية، أن الجمعية هذا العام تسعى إلى توسيع دائرة التوزيع لتصل إلى المستفيدين من أقاصي المدن والقرى النائية، والتي لا يمكن الوصول إليها، وبالتعاون مع الجمعيات الأهلية الصغيرة المنتشرة فى أرجاء الجمهورية.

والجدير بالذكر أن جمعية الأورمان أول جمعية استعدت لاستقبال شهر رمضان المعظم، حيث بدأت في تجهيز وتعبئة كراتين رمضان قبل رمضان بـ60 يوم ومع بداية شهر رجب، وهو ما يساعد في توزيع المساعدات الغذائية قبل دخول شهر رمضان بوقت كاف على أهالي القرى.