«محلية النواب» تطالب بتنفيذ المشروعات القومية في القليوبية

طالب النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، الجهات التنفيذية بتنفيذ المشروعات القومية، وفي حال أن كان هناك أي تفاصيل أخرى يجب إبلاغ النائب مقدم طلب الإحاطة بكافة التفاصيل أول بأول.

تأخر تركيب الخط الرئيسي للغاز الطبيعي

جاء ذلك تعقيبا على الطلب المقدم من النائب عادل عامر، بشأن تأخر تركيب الخط الرئيسي لـالغاز الطبيعي بطريق أبو الغيط – القناطر – محافظة القليوبية، الأمر الذي أدى إلى توقف تنفيذ أعمال إعادة الشيء لأصله، رغم انتهاء أعمال الصرف الصحي منذ عامين، فضلا عن تأخر مد خدمة الغاز الطبيعي للقرى الآتية: « باسوس، أبو الغيط، الشيمي، شبرا شهاب، الحوالة، كفر عليم، الشرفا، المنيرة، بهاده»، رغم انتهاء أعمال الصرف الصحي، وجميع أعمال البنية التحتية منذ أكثر من ثمانية أعوام، قائلا:«على الرغم من حصولنا على الكثير من الوعود».

تجهيز الأعمال الهندسية للقرى

جاء خلال اجتماع اللجنة، اليوم، لمناقشة 19 طلب إحاطة بحضور محافظ القليوبية اللواء عبد الحميد الهجان: «نلتزم بالوعود الخاصة»، وطالب ممثل شركة غاز مصر، قائلا:«بالفعل ملتزمين بالحديث فيه تعديلات تكون خارج الإرادة، وفي حال وجود معوقات يجرى التنسيق بين النواب لتذليل العقبات، وجرى العمل على توصيل الغاز في شهر نوفمبر الماضي، وحصلنا على التصريح في 13 من الشهر الجاري، ومن ثم يجرى تجهيز الأعمال الهندسية للقرى، ومخطط لها في بداية شهر مارس المقبل، وهناك تواصل مستمر مع جميع النواب بالمحافظة».

وشدد المهندس عمر أحمد، ممثل شركة غاز مصر، أن طريق محل الشكوى عبارة عمن اتجاهين بينهم جزيرة، ونعمل بجوار الجزيرة بعد الحصول على تصريح المرور بمدة ثمانية أشهر، وبالفعل نزلت المعدات، وبدأنا العمل وتنزيل 100 متر حتى أول أمس، ومتوقع الانتهاء من الخط في 30 يونيو.

ولفت اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، إلى أن هناك تنسيق من أجل إنهاء الأعمال سواء المرور أو الصرف الصحي، وذلك من أجل تحقيق المنفعة العامة للمواطنين.