السكة الحديد: فرض غرامة على مخالفي تعليمات المرور بسبب حوادث القطارات

تواصل هيئة السكة الحديد، تحذيراتها لسائقي المركبات والركاب، بالالتزام الكامل بتعليمات المرور، وعدم السير على المزلقانات بشكل مخالف؛ لعدم وقوع حوادث القطارات، مؤكدة أن غرامات السكة الحديد، سيتم تطبيقها فورا على جميع المخالفين لتعليماتها، إذ أن عبور المزلقانات يؤدي إلى عواقب وخيمة، ويعرض حياة الكثيرين للخطر.

50 جنيها غرامة العبور من الأماكن غير مخصصة لعبور المشاة

وذكرت هيئة السكة الحديد، في بيان، اليوم الثلاثاء، أنها ستفرض غرامة فورية قدرها 50 جنيها على أي مواطن أو سائق مركبة، يعبر شريط قضبان السكك الحديدية، لمنع وقوع حوادث القطارات، لافتة إلى أن أعمال تطوير وتحديث منظومة السكة الحديد مستمرة، للارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة لجمهور الركاب المسافرين، وتقليل حوادث القطارات، والقضاء نهائيا على تأخيرات القطارات.

من جانبه، أكد الفريق المهندس كامل الوزير وزير النقل، أن الوزارة ممثلة في هيئة السكة الحديد، تقوم بتنفيذ خطة شاملة لتحديث وتطوير منظومة السكك الحديدية، لتقديم خدمات مميزة لجمهور الركاب المسافرين، وتقليل حوادث القطارات.

ولفت الوزير، إلى أنه جار العمل على تحديث جميع المزلقانات وتحويلها للعمل إلكترونيا، لمنع حوادث القطارات، مشيرا إلى أن الوزارة تسعى إلى نقل 2 مليون راكب عبر القطارات يوميا بداية 2024.

تحويل أي عامل يقصر في عمله للتحقيق

وطالب «الوزير»، خلال تصريحاته لـ«الوطن»، بضرورة التزام الركاب بارتداء الكمامات الطبية داخل القطارات ومترو الأنفاق والمواصلات العامة، للحد من انتشار متحور أوميكرون، مؤكدا أن أي عامل في السكة الحديد أو مترو الأنفاق يقصر في أداء واجبه الوظيفى سيتم تحويله للتحقيق.

وأوضح أن شركة المترو وهيئة السكة الحديد، يقومان بشكل دوري بتنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة؛ للوقاية من تفشي فيروس كورونا داخل المحطات وعربات القطارات، للحفاظ على أرواح وسلامة الركاب.