فتح ضريح مبارك أمام الزوار غدا بمناسبة الذكرى الثانية لوفاته

تمر غدًا الجمعة 25 فبراير، ذكرى وفاة الرئيس الراحل محمد حسني مبارك، والذي توفى في الـ25 من فبراير عام 2020، عن عمر يناهز الـ91 عامًا، بعد صراع مع المرض.

فتح ضريح مبارك غدا

وكشف حسن الغندور، أحد المقربين من أسرة الرئيس الراحل محمد حسني مبارك، أنه سيجري فتح ضريح الرئيس مبارك غدًا الجمعة، بمناسبة مرور الذكرى الثانية على وفاة الرئيس مبارك.

ذكرى وفاة مبارك

وأضاف «الغندور»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن عددًا كبيرًا من محبيه قرروا إحياء الذكرى السنوية الثانية غدًا من أمام مقبرته.

سرادق عزاء في ضريح مبارك

وأشار أحد المقربين من أسرة مبارك، أنه تزامناً مع مرور الذكرى الثانية على وفاة مبارك سيقام سرادق عزاء داخل ضريحه، وذلك لاستقبال الزوار والمحبين الراغبين في إحياء ذكرى وفاة رئيس مصر الأسبق.

الرئيس الراحل محمد حسني مبارك

ويعد الرئيس الراحل محمد حسني مبارك هو الرئيس الرابع لمصر، وتولى رئاسة مصر منذ 14 اكتوبر 1981، وحتى تنحيه عن حكم مصر في 11 فبراير 2011، وتُعد فترة حكمه أطول فترة حكم في مصر، إذ تولى حكم مصر 30 عامًا.

مشاركة مبارك في حرب أكتوبر

ويعتبر الرئيس الراحل محمد حسني مبارك من رجال القوات المسلحة المصرية، وشارك في حرب أكتوبر 1973، وكان قائدًا للقوات الجوية المصرية في حرب أكتوبر، وبعد انتهاء الحرب عُين نائبًا لرئيس الجمهورية في أواخر حكم الرئيس السادات، حتى تولى الحكم 1981.

ثورة يناير وتنحي مبارك

وكانت ثورة يناير 2011 هي سبب تنحيه عن الحكم، بعد أن تظاهر عدد كبير من الشعب المصري مطالبين بتنحيه عن حكم مصر، وألقى بيان تنحيه عن رئاسة الجمهورية وعُين نائبه عمر سليمان مكانه حتى أجريت انتخابات رئاسة الجمهورية.