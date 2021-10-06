مواطنون يتوافدون على ضريح «مبارك» في ذكرى انتصار أكتوبر «صور»

توافد عدد من المواطنين على قبر الرئيس الراحل محمد حسني مبارك، اليوم، بمناسبة الذكرى الـ48 لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة.

ضريح الرئيس مبارك

وحمل مواطنون صورا لمبارك وأعلام مصر، كما اتجه آخرون للوقوف أمام ضريح الرئيس السابق لقراءة القرآن الكريم والتوجه إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء.

وشهدت الساعات الماضية تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورًا من النصب التذكاري لقبر الرئيس الراحل محمد حسني مبارك والمكتوب عليها: «عاش محاربًا من أجل الوطن، مدافعًا عن سيادته وكرامته، محافظًا على استقلاله ووحدة وسلامة أراضيه».

محطات في حياة الرئيس مبارك

وتولى مبارك، رئاسة مصر قرابة الـ30 عاما، عقب اغتيال الرئيس الأسبق أنور السادات، وأجبرته الاحتجاجات الشعبية الواسعة، والتي انطلقت في 25 يناير 2011، واستمرت 18 يوما على التنحي عن الحكم، في 11 فبراير من العام نفسه.

وكان لمبارك دوراً بارزا في إعادة بناء القوات الجوية المصرية خلال حرب الاستنزاف في أعقاب نكسة 1967، وفي أبريل 1972، عُين مبارك قائداً للقوات الجوية، وفي العام نفسه عُين نائباً لوزير الحربية، ليقود القوات الجوية المصرية في حرب أكتوبر 1973، وبعد عام من الحرب جرى ترقيته من رتبة اللواء إلى رتبة فريق طيار في 1974.

وتولى رئاسة جمهورية مصر العربية، بعدما جرى الاستفتاء على ترشيح مجلس الشعب له في استفتاء شعبي، خلفاً للرئيس السادات، الذي اغتيل في 6 أكتوبر 1981، أثناء العرض العسكري الذي أقيم بمناسبة الاحتفال بذكرى انتصارات أكتوبر، واستكمل مفاوضات السلام التي بدأها أنور السادات مع إسرائيل في كامب ديفيد، واستعادت البلاد في عهده، الأراضي المصرية التي كانت تحتلها إسرائيل، والتي انسحبت من كامل سيناء في إبريل 1982، وجري حل الخلاف الحدودي حول طابا بالتحكيم الدولي، وانسحبت إسرائيل منها عام 1989.