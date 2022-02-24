وزير الري: منح «دكتوراه وماجستير» للطلاب الأفارقة

أكد الدكتور محمد عبدالعاطى، وزير الموارد المائية والرى، أن الوزارة تمتلك قدرات تدريبية متميزة من خلال المركز الإقليمى للتدريب، التابع للوزارة، بمدينة السادس من أكتوبر، ومركز آخر بمعهد بحوث الهيدروليكا، التابع للمركز القومى لبحوث المياه، حيث يتم من خلال هذين المركزين تقديم العديد من الدورات للمتدربين من مصر والدول العربية والأفريقية فى مجال المياه.

وأوضح أن الهدف الرئيسى من عقد هذه الدورات هو دعم القدرات البشرية للعاملين بالوزارة وللمتخصصين من الدول العربية والأفريقية، بما يسمح بتحسين عملية إدارة الموارد المائية بهذه الدول، إضافة لتبادل الخبرات والأفكار بين المتدربين، مضيفاً أنه، وفى إطار دعم الدول الأفريقية الشقيقة، فإنه يتم توفير منح دراسية للدكتوراه والماجستير للطلاب الأفارقة، وإيفاد الطلبة والدارسين الأفارقة للحصول على دبلوم الموارد المائية المشتركة من كلية الهندسة بجامعة القاهرة.

وأضاف «عبدالعاطى» أن المركز الإقليمى للتدريب يُعد جهة معتمدة لدى «اليونيسكو» من الفئة الثانية، كأحد المراكز المتميزة فى تطبيق كافة معايير الجودة العالمية فى خطط التدريب والمواد العلمية المقدمة، ويتم سنوياً عقد ٢٤٧ دورة تدريبية بالمقر الرئيسى للمركز بمدينة السادس من أكتوبر وفروعه بمدن «كفر الشيخ- الزقازيق- دمنهور- الفيوم- المنيا- إسنا»، ويقدم المادة العلمية العديد من المتخصصين وأساتذة الجامعات المصرية، بمشاركة ٤٨٧٤ متدرباً من مصر و١٢٠ من مختلف الدول العربية والأفريقية، مع الاستعداد لتدريب العاملين بالجهاز الإدارى للدولة من مختلف الوزارات.