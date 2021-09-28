تخرج الطلاب الأفارقة بمكتبة الإسكندرية بحضور وزير التعليم والسفراء

تحتفل مكتبة الإسكندرية، ظهر اليوم الثلاثاء، بتخرج طلاب رابطة شباب الصفوة الأفارقة، في القاعة الكبرى بمركز مؤتمرات مكتبة الإسكندرية، بحضور الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي، والدكتور مصطفى الفقي؛ مدير مكتبة الإسكندرية، إضافة الى حضور ممثلين عن الوزارات ورؤساء الجامعات المصرية المختلفة وسفراء الدول الأفريقية والشخصيات العامة، وذلك احتفالًا بتخرج أكثر من خمسمائة طالب أفريقي من الدراسين بجامعات جمهورية مصر العربية المختلفة ويمثلون دول السودان وجنوب السودان وأوغندا ومالاوي وجزر القمر والصومال وكينيا ونيجيريا ومصر.

برنامج شباب الصفوة الأفارقة بمكتبة الإسكندرية

انطلق برنامج رابطة شباب الصفوة الأفارقة في يوليو 2011، بمكتبة الإسكندرية وهو موجه بشكل أساسي للطلاب الأفارقة الذين يدرسون في جامعة الإسكندرية، ويهدف لفتح قنوات للتواصل بين الطلاب الأفارقة وزملائهم من المصريين عن طريق عقد لقاءات أسبوعية وغيرها من الأنشطة التي تتيح للطرفين مشاركة المعرفة والخبرة ومبادلتهما، كما يهدف البرنامج إلى تعزيز العلاقات المصرية الأفريقية من خلال إنتاج سفراء مستقبليين لمصر في مختلف البلدان الأفريقية.

برنامج التميز المستدام للطلاب الأفارقة بمكتبة الإسكندرية

ويقدم البرنامج دراسات بيئية، وينظم دورات تدريبية، وحلقة وصل بين الطلبة والباحثين والمؤسسات المهتمة بأبحاث العلوم البيئية في المنطقة، كما يطمح البرنامج أيضًا إلى تعزيز النقاش العام ونشر الوعي بالقضايا البيئية المهمة، ومساعدة صناع القرار في حل المشاكل واتخاذ القرارات الصائبة.

أهداف برنامج التميز المستدام

يهدف برنامج دراسات التنمية المستدامة وبناء قدرات الشباب ودعم العلاقات الإفريقية إلى:

- إجراء دراسات وإعداد تقارير استراتيجية حول القضايا البيئية القومية، والإقليمية، والعالمية.

- تكوين شراكات استراتيجية مع جامعات، ومراكز أبحاث، ومؤسسات لها نفس الرؤية، والرسالة، والاهتمامات.

- تنظيم برامج تدريبية وورش عمل لتطوير الكفاءات الوطنية بمجال البيئة.

- نشر الوعي البيئي لدى الشباب.