ضريح «مبارك» يستعد لاستقبال محبيه في الذكرى الثانية لوفاته.. «صور»

تحل اليوم، الذكرى الثانية لوفاة الرئيس الراحل، محمد حسني مبارك، الذي حكم مصر لمدة 30 عاما، ووافته المنية عن عمر يناهز 92 عاما، بعد صراع مع المرض، حيث أجرى عملية جراحية قبل وفاته بما يقارب الشهر، وأعلن وقتها نجله، علاء مبارك، استقرار حالته الصحية، بعد خروجه من غرفة العمليات.

وصول رجال الأمن لضريح حسني مبارك

وبدأت قبل قليل الاستعدادات لفتح ضريح الرئيس الراحل محمد حسني مبارك، واستقبال الزائرين، حيث وصلت قوات الأمن إلى المكان من أجل التأمين، كما بدأ المنظمون في تجهيز أماكن الجلوس، وتم ترتيب المقاعد مع ترك المسافة الآمنة للوقاية من فيروس كورنا.

وقال حسن الغندور، أحد المقربين من أسرة الرئيس الراحل محمد حسني مبارك، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن آل مبارك سيحضرون فتح الضريح، واستقبال الزائرين، مشيرا إلى أن الضريح سيتم فتحه عقب صلاة الجمعة.

تفاعل الجماهير على «السوشيال ميديا»

وأكد «الغندور»، أن هناك التزام كبير بكافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد ومتحوراته المختلفة، حتى تكون زيارة ضريح الرئيس الراحل حسني مبارك آمنة للجميع.

وأوضح أنه تم توفير أدوات للتعقيم، كما أكد على ضرورة ارتداء الكمامات أثناء التواجد داخل ضريح الرئيس الراحل محمد حسني مبارك، والالتزام بتعليمات المنظمين وترك المسافات الآمنة.

ولفت «الغندور»، إلى أنه لا يمكنه أن يتوقع كيف سيكون الإقبال على الضريح في ذكرى وفاة الرئيس الراحل محمد حسني مبارك، ولكن هناك تفاعل كبير بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تشاركوا التعازي والدعاء للرئيس الراحل.