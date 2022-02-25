17 مرشحة لـ«الأم المثالية» بكفر الشيخ.. والمحافظة تعلن شروط المسابقة

أعلنت محافظة كفر الشيخ عن تلقي مديرية التضامن الاجتماعي 17 استمارة للمرشحات للأم المثالية بمحافظة كفر الشيخ، مستوفية الشروط، وتم تصعيد 5 مرشحات للأم المثالية لوزارة التضامن للاختيار من بينهن الأم المثالية على مستوى الجمهورية، وسيكرم اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ الأمهات المثاليات عند إعلان ذلك، بإشراف السيد مسلم، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي.

إطلاق مسابقة الأم المثالية للأمهات العاملات بكفر الشيخ

وعلى جانب آخر، أعلنت محافظة كفر الشيخ، عن إطلاق مسابقة الأم المثالية لعام 2022، للعاملات بديوان عام محافظة كفر الشيخ، والوحدات المحلية تحت رعاية اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، مناشدة الراغبات في المشاركة في المسابقة بملء استمارة ترفق بها كافة المستندات الدالة على الشروط المطلوبة للترشح، وتسلم إلى مسئولة وحدة تكافؤ الفرص حتى 11 مارس المقبل.

وتضمن إعلان المحافظة الشروط الواجب توافرها في التقدم للمسابقة، وهي أن تكون الأم المرشحة من العاملات بالديوان العام لمحافظة كفر الشيخ، أو الوحدات المحلية بدائرة المحافظة، وأن لا يقل السن عن 45 سنة، كما لا يزيد الأبناء عن ثلاثة أبناء، وفى حالة زيادتهم يشترط حصولهم على مؤهلات علمية، ويستثنى الابن المعاق ذهنيًا من شرط المؤهل العلمي، وأن تكون قدوة لأبنائها وزملائها ومتميزة وظيفيًا في أداء عملها، كما تكون قد أدت رسالة متميزة تجاه أبنائها.