«ازرع شجرة»: حولنا مقلب قمامة لأكبر مركز وعي بيئي في الشرق الأوسط

قال نبيل محروس، رئيس مجلس أمناء مؤسسة ازرع شجرة، إن مؤسسته تسلمت منطقة من كانت من أكبر مقالب القمامة في القاهرة، وبالتعاون مع فريق من المتطوعين تمكن من تحويل المنطقة لأكبر مركز وعي بيئي في مصر والشرق الأوسط، موضحًا أن دور المؤسسة تضمن استقبال الشباب وتعريفهم بالزراعة وأهميتها، وكذلك إعادة التدوير للمخلفات.

محروس: ندعم مشروعات الشباب البيئية

وأوضح «محروس» خلال استضافته ببرنامج «أتوبيس السعادة» مع الإعلامي أحمد يونس، والمذاع على فضائية «DMC»، اليوم الجمعة، أن المؤسسة تدعم مشروعات الشباب وتمكنهم من التدريب على ريادة الأعمال، وتحويل أفكارهم إلى مشروعات قابلة للتنفيذ، لافتًا إلى أن المؤسسة تشارك في مبادرة «تحضر للأخضر» التي تدعمها الحكومة المصرية.

وأشار إلى أن هناك برامج تدريبية خاصة بالسيدات تساعدهم على التمكين الحقيقي على أرض الواقع، من خلال التدريب على إعادة تدوير المخلفات العضوية بشكل عملي، باستخدام بعض الديدان التي تحول تلك المخلفات إلى أسمدة زراعية آمنة، مضيفا أن الهدف من تلك البرامج هو تدريب السيدات على الاكتفاء الذاتي من خلال زراعة نباتات تستفيد منها، وكذلك تدوير المخلفات العضوية.

محروس: دربنا 7000 سيدة على قضايا الوعي البيئي

وأضاف أن دربت أكثر من 7000 سيدة، وأهلت 400 ببرنامج «TOT» تدريب المدربين الذي يساعدهن على تدريب سيدات أخريات على قضايا الوعي البيئي، وأغلبهن من السيدات المعيلات ولديهن ظروف اجتماعية صعبة، مشيرًا إلى أن المؤسسة تستقبل الزوار يوميًا من طلاب المدارس والجامعات والأسر، وتقدم لهم وجبات الإفطار الريفية وتعليم الأطفال مهارات الرسم والموسيقى.