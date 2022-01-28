أحمد الروبي لـ«أتوبيس السعادة»: «بدأت غناء من 15 سنة واتشهرت في 2019»

التقى الإعلامي أحمد يونس، عددا من كبار السن الذين تتخطى أعمارهم 60 سنة، بحضور الفنان أحمد الروبي، في حلقة اليوم الجمعة، من برنامج «أتوبيس السعادة» المذاع على قناة «DMC».

بداية الشهرة

وقال الفنان أحمد الروبي إنه بدأ مشواره الفني منذ 15 سنة، لكن طريقه إلى الشهرة بدأ منذ عام 2019 عندما أصدر أغنية «سقفة» في مهرجان الجونة، وحققت نجاحا كبيرا.

«أول مرة تحب يا قلبي» و«الحياة حلوة»

وغنى المطرب أغنية «أول مرة تحب يا قلبي» للعندليب الراحل عبدالحليم حافظ، وسط تفاعل من مجموعة كبار السن، والإعلامي أحمد يونس وفريق عمل برنامج أتوبيس السعادة، كما غنى أغنية للمطرب الراحل فريد الأطرش.

من جهتها نصحت الدمية الشهيرة «زيتون»، بالاعتناء بكبار السن مثل حمل الأشياء الثقيلة عنهم، وتقديم العون لهم في كل المواقف الصعبة التي تواجههم في الحياة.

وأضاف، أن كبار السن قدموا مساعدات كبيرة لأبنائهم وأحفادهم، لذلك يجب الاعتناء بهم عندما يتقدمون في العمر: «يجب أن ننصحهم أيضا باستمرار ارتداء الكمامة وتطهير اليدين بالكحول، والالتزام بالتباعد الاجتماعي».