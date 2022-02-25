إطلاق وثيقة الحماية ضد الاستغلال الجنسي ضمن فعاليات مهرجان أسوان

أطلق منتدى نوت على هامش فعاليات الدورة السادسة من مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، المقامة حاليًا، وثيقة الحماية ضد الاستغلال الجنسي، وذلك خلال مؤتمر صحفي اليوم بحضور رئيس المهرجان محمد عبدالخالق، والدكتورة عزة كامل، مدير منتدى نوت، بالإضافة إلى الدكتورة غادة جبارة رئيس أكاديمية الفنون، بجانب عدد من السينمائيين والإعلاميين.

رئيس مهرجان أسوان: الوثيقة بداية الطريق

وقال «عبدالخالق» إن الوثيقة التي أُطلقت اليوم، هي بداية طريق أكثر منها إلزامية، موضحًا: «كان الأمر حلمًا قبل 3 سنوات فاليوم يتحول لحقيقة، نعاهد أنفسنا لنعمل معا لتوصيل هذه الرسالة والوثيقة إلى أكبر مساحة لتصبح مدونة سلوك في القريب».

وأكد أن المهرجان منوط به إرسال الوثيقة لجهات سينمائية مثل النقابات أو غيرها، متابعًا: «ذات يوم نريد أن تكون الوثيقة جزءًا من العقود التي يوقعها الفنانون والمنتجون».

ومن جانبها، قالت الدكتورة عزة كامل، إن الوثيقة تقدم تعريفا للتحرش والاستغلال، وتوضح حدود الاستغلال، وتحاول وضع وسائل حماية أو وقاية مثل آليات الإبلاغ التي نبحث عنها أيضًا، ونريد للبلاغ أن يؤخذ بجدية، وتكون آليات التحقيق شفافة وعادلة مع ضمان السرية، على حد تعبيرها.

غادة جبارة تتبنى وثيقة الحماية ضد الاستغلال الجنسي في أكاديمية الفنون

وعبرت الدكتورة غادة جبارة رئيس أكاديمية الفنون، عن سعادتها بإطلاق الوثيقة في أسوان تحديدًا، لافتة إلى أن الأكاديمية سوف تتبناها، إذ أن الفن يجب أن يكون له دور توعوي مهم وهو ما يكون له مردود كبير، موضحة: «هذه الوثيقة مهمة لأن أي مؤسسة أو أي كيان صغير أو كبير يجب أن تكون لديه وثيقة مشابهة، وهناك خطوط حمراء لا نستطيع مناقشتها، لكن وصلنا من الحرية والجرأة والانتصار للمرأة ومعالجة كافة قضاياها لدرجة أن نقترب من أماكن شائكة».