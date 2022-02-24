اليوم.. ندوة تكريم سوسن بدر ضمن فاعليات مهرجان أسوان لأفلام المرأة

تشهد فاعليات مهرجان أسوان لأفلام المرأة اليوم، ندوة للفنانة القديرة سوسن بدر، على هامش تكريمها أمس في حفل افتتاح المهرجان في دورته السادسة، وذلك في تمام الساعة الثالثة عصرًا، وبعد انتهاء الندوة ستغادر الحفل لارتباطها باستكمال تصوير مسلسل «أبو العروسة».

كما شهدت فاعليات المهرجان صباح اليوم انطلاق ورشة الرسوم المتحركة، التي شهدت حضور عددا كبيرا من أطفال أسوان للمشاركة بها.

حضور حفل افتتاح مهرجان أسوان لأفلام المرأة

وأقيم أمس حفل افتتاح الدورة السادسة من مهرجان أسوان لأفلام المرأة بحضور عدد كبير من نجوم الفن، أبرزهم سوسن بدر، باسم سمرة، ريم البارودي، نيقولا معوض، داليا البحيري، سلوى خطاب، شيري عادل، أحمد فتحي والمخرح مجدي أحمد علي وإنعام محمد علي.

فاعليات حفل افتتاح مهرجان أسوان لأفلام المرأة

وشهد حفل الافتتاح العديد من الفاعليات منها عرض «برومو» 12 فيلمًا، من 18 دولة في مسابقة الفيلم الطويل، بالإضافة إلى عرض «برومو» 24 فيلمًا في مسابقة الأفلام القصيرة، وشهد أيضًا تكريم عدد من الفنانات، منهم: المخرجة إنعام محمد علي، الناشطة الصومالية هيباق عثمان، والفنانة الفرنسية مارلين كانتو.

الفنانة سوسن بدر سعيدة بتكريمها في مهرجان أسوان لأفلام المرأة

واختتم الحفل بتكريم النجمة سوسن بدر، التي عبرت عن سعادتها الشديدة بهذا التكريم، وقالت خلال كلمتها في الحفل: «قلبي بيدق وحاسة بفرحة كبيرة، فعلا يوم مميز في مشواري، وأنا سعيدة بالمهرجان وأتمنى له كل النجاح والتوفيق في دوراته المقبلة».

وأشارت سوسن بدر، إلى أنها لن تنسى دور المخرجة إنعام محمد علي، في مسيرتها الفنية، إذ أنها آمنت بها وبموهبتها منذ أن كان عمرها 17 عاما، وأعطتها دور البطولة في مسلسل يتحدث عن المرأة، قائلا: «لن أوفيها حقها».