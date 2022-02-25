أسامة الأزهري: فكرة الوطن تتعارض مع أهداف التطرف من عدوان واحتلال

قال الدكتور أسامة الأزهري، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية، إن المنظومة الفكرية الصانعة للعقل المتطرف على اختلاف أطيافه من الإخوان إلى داعش تندرج وفق المنظومة التي تبدأ بالتفكير وتنتقل إلى الجاهلية ثم الولاء والبراء والفرقة الناجية، موضحا أن قضايا الوطن والأب والأم والمرجعية العلمية المستقرة التي تمثلت في الأزهر الشريف كانت من أبرز نقاط الخلاف مع أصحاب الفكر المتطرف.

المتطرف اصطدم بفكرة الوطن لتعارضها مع أهدافه

وأوضح «الأزهري»، خلال استضافته ببرنامج «الحق المبين» مع الإعلامي أحمد الدريني والمذاع على قناة «DMC»، أن الفهم المليء بالتصورات المجتزأة والخالي من العلم والممتلئ بالضجيج والنفسيات المشوهة، حينما اجتمع في صعيد واحد أوصل صاحبه إلى الاصطدام بفكرة الوطن، ولم يقبل بالتنازل عن تلك المعتقدات الخاطئة في مقابل التمسك بالفكر العاصم له الذي هو من عين الفطرة والدين.

الأزهري: المتطرف تشكلت لديه عقدة من كلمة الوطن

وأشار مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية، إلى أن المتطرف تشكلت لديه عقدة من كلمة الوطن التي تكبح الإنسان عن العدوان وتحدث لديه زلزالا في بنيته الفكرية، يجعله يعيد النظر في مقدماته الفكرية، لافتا إلى أن المتطرف رفض التنازل عن تلك الأفكار، واستساغ واستمر فيما هو عليه من ضلال، ولم يتمكن من تفسير الآيات أو الاقتناع بمدلولها الديني السليم القويم.