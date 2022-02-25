سرعته تناطح الطائرات.. قطار «هايبرلوب» يحدث طفرة مذهلة في نقل الركاب

كشف الدكتور حسن إمام، استشاري هندسة القطارات السريعة في بريطانيا، تفاصيل ومميزات نظام «هايبرلوب»، موضحا أنه نظام نقل سريع، يتميز بأن سرعته أكثر بـ3 أضعاف، من أسرع القطارات الموجودة حاليا في العالم.

هايبرلوب لا يحتوي على جرار وعربات

أضاف «إمام»، خلال لقاء ببرنامج «مصر تستطيع»، على شاشة قناة «dmc»، ويقدمه الإعلامي أحمد فايق، بمشاركة الروبوت «توت»، اليوم الجمعة، أن هايبرلوب يتكون من نظام مختلف من القطارات العادية، إذ لا يحتوي على جرار أو عربات يتم قطرها على سكة حديد، لكنه يتكون من كبسولات.

40 راكبا في كل كبسولة

أشار استشاري هندسة القطارات السريعة، إلى أن حجم هذه الكبسولات صغير، إذ يتراوح عدد الركاب في الكبسولة الواحدة بين 20 و40 راكبا، لافتا إلى أن الفكرة الأساسية المبني عليها نظرية القطار السريع، أنها تحاول تقليل أي مقاومة لجسم القطار لكي يسير بسرعة، ويتقدم بسرعة بدون أي مقاومة، والتي تتمثل في مقاومة الهواء والاحتكاك في الأرض.

كأنك طاير فوق 200 ألف قدم

أوضح «إمام»، أنه لكي يتم التغلب على مقاومة الهواء، يتم سحبه من أنبوب يحيط بجسم القطار، لكن لا يتم سحب الهواء بشكل كامل، والتقديرات تشير إلى أن كمية سحب الهواء، تماثل من حيث الارتفاع 200 ألف قدم: «كأنك طاير أو قاعد فوق 200 ألف قدم من سطح البحر».

وعن التغلب على الاحتكاك في الأرض، أفاد بأن ذلك يحدث عن طريق استخدام مغناطيس، الذي يرفع جسم القطار عن الأرض، ما يقلل الاحتكاك بين الأرض وجسم القطار.

سرعته تتخطى 1000 كم/ ساعة

نوة استشاري هندسة القطارات، إلى أن سرعة «هايبرلوب» تتخطى في بعض الأحيان 1000 كم في الساعة، وهي سرعة تناطح سرعة الطائرات التجارية الحالية، مؤكدا أن سبب جعل هايبرلوب طفرة في مجال النقل والمواصلات، أنه سيؤدي لنمو اقتصادي وازدهار.