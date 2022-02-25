«المتحدة» للخدمات الإعلامية تنعى الكاتب الصحفي محمود الكردوسي

‎نعت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية الكاتب الصحفي محمود الكردوسي، رئيس مجلس إدارة جريدة «الوطن» وعضو مجلس الشيوخ، الذي وافته المنية منذ قليل، بعد صراع قصير مع المرض، عن عمر ناهز 64 عاما.

وقالت «المتحدة» في بيان لها: «تنعى الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ببالغ الحزن والأسى المغفور له الصحفي الكبير الأستاذ محمود الكردوسي رئيس مجلس إدارة جريدة الوطن الذي وافته المنية بعد مسيرة وطنية حافلة».

"المتحدة" تعزي أسرة الكردوسي

‎وتابع البيان: «تتقدم المتحدة للخدمات الإعلامية والعاملين في قنواتها الإعلامية وإصداراتها وشركاتها بخالص العزاء لأسرة الراحل، داعية الله أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان».

الكردوسي من المؤسسين الأوائل لـ«الوطن»

و«الكردوسي»، الذي يُعد من المؤسسين الأوائل لـ«الوطن»، صاحب مسيرة صحفية فريدة امتدت لأكثر من 36 عاما، عمل فيها في العديد من التجارب الصحفية أبرزها «الأهرام» و«المصري اليوم» و«الوطن»، ورئاسة تحرير مجلة «الفن السابع»، بعدما تخرج في كلية الإعلام جامعة القاهرة عام 1981.

وولد الراحل في محافظة سوهاج وعمل بكتابة السيناريو وله أعمال درامية لم تُنتَج بعد، وصدر له كتاب «مرة واحد صعيدي» عام 1996.