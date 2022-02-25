بدء فرز الأصوات بعد غلق اللجان بنقابة مهندسي أسيوط

أغلقت اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة المهندسين بأسيوط أبواب لجان التصويت بالمقر الانتخابي، بعد السماح لكل المتواجدين داخل المجمع الانتخابي باستكمال التصويت، وبدأت اللجنة منذ قليل، إجراءات فرز أصوات الناخبين بحضور المهندس عبد العاطي فتح الله عليوة، رئيس لجنة الانتخابات بأسيوط.

وكانت الانتخابات قد انطلقت في العاشرة من صباح اليوم الجمعة، تحت إشراف قضائي كامل، برئاسة المستشار سيد حامد أحمد قاسم رئيس اللجنة العامة والمستشار عبد الوهاب نجاتي نائب رئيس اللجنة، وبمعاونة سبعة مستشارين يتوزعون على اللجان السبع بالنقابة الفرعية، وهم المستشار جلال زكي عبد العال، والمستشار حاتم محمد البكري، والمستشار محمد حمدي محمود، والمستشار بطرس دانيال بطرس، والمستشار الدكتور أشرف لبيب صادق، والمستشار محسن أحمد عبد العال، والمستشار محمد سيد إبراهيم، ومعاونيهم من النيابة وموظفي النقابة، وسيتم إعلان النتائج النهائية فور إنتهاء فرز الأصوات.

الشعب المشاركة بالانتخابات

وكشف المهندس حمادة تغيان أبو عيطة، أمين عام النقابة الفرعية بأسيوط، أن عدد المهندسين الذين شاركوا اليوم في الانتخابات قارب الألفي مهندس، يتوزعون على الشعب الهندسية المختلفة، وأن اليوم شهد إقبالًا كثيفًا مقارنة بالانتخابات السابقة.

إجمالي مما يحق لهم التصويت

يُذكر أن إجمالي عدد المهندسين بمحافظة أسيوط يبلغ 12153 ويحق لهم التصويت في تلك الانتخابات التي تشهدها النقابة خلال الفترة من 25 فبراير الجاري حتى الجمعة 11 مارس المقبل، حيث من المقرر أن تشهد الجمعة الأولى انتخاب رئيس النقابة الفرعية بأسيوط، ونصف أعضاء مجلس الإدارة، والذين يتوزعون على سبعة مقاعد، كذا أعضاء مجالس الشعب السبعة بالنقابة العامة، بينما يتم انتخاب نقيب مهندسي مصر والأعضاء المكملين يوم الجمعة الموافق 4 مارس المقبل، على أن تختتم الانتخابات يوم الجمعة 11 مارس بإجراء جولة الإعادة على مقعد النقيب العام حال عدم حصول أحد المرشحين على 50 % + 1 من عدد أصوات الناخبين.