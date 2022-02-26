إنعام محمد علي: الصدفة قادتني لدخول مجال الإخراج

أعربت المخرجة إنعام محمد علي عن سعادة بالغة، إزاء تكريمها من مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة في دورته السادسة.

وقالت «علي»، في ندوة تكريمها، إنّها قبل دخولها لمجال الإخراج التليفزيوني لم يكن هناك سيدات تحترف هذا المجال، مضيفة أنّها قرأت إعلانًا بإحدى الصحف عن حاجة التلفزيون المصري لمساعدين ومساعدات إخراج، وهي كانت سابقة تحدث لأول مرة أن يبدي التليفزيون حاجته لموظفين من الجنسين.

قصة دخول إنعام محمد علي عالم الإخراج

وأكدت أنعام محمد علي أن الصدفة وحدها هي التي قادتها لدخول مجال الإخراج التلفزيوني، وذلك بعد أن وجدت نفسها في قائمة الناجحين، ووضعها في إدارة مراقبة المسلسلات.

وكشفت المخرجة الكبيرة عن معاناتها من قيود فرضها أشقائها عليه في مجال عملها ودراستها، وذلك قبل أن تستقل بحياتها بعد احترافها الإخراج وحصولها على راتب شهري بشكلٍ منتظم.

كواليس التحضير لمسلسل أم كلثوم

أما عن كواليس مسلسل أم كلثوم، فقالت: «قضيت سنتين قبل التصوير أجمع المعلومات عن الموضوع.. وهكذا في كل أعمالي يجب التحضير لها جيدا»، مشيرة إلى أنّ شادية كانت المرشحة الأولى لتقديم مسلسل، لكن لظروفٍ ما اعتذرت، فذهب الدور إلى فاتن حمامة.

وذكرت أن فاتن حمامة طلبت منها تقديم عمل في التليفزيون تربوي، وفعلا ذهبت إلى أسامة أنور عكاشة وطلبت منه كتابة هذا المسلسل.