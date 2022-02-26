دعاء استقبال رمضان 2022..«اللَّهُمَّ أَهْلِلْهُ عَلَيْنَا بِاليُمْنِ»

شهر رمضان هو من أكثر الشهور المقربة إلى قلوب المسلمين، وينتظرونه في كل عام بلهفة وحماس، وتصدر دعاء استقبال رمضان 2022، محركات البحث، إذ يفصلنا عنه أيام قليلة، وتستعرض «الوطن» في التقرير التالي، أبرز الأدعية التي يفضل ترديدها قبل حلوله.

دعاء استقبال رمضان 2022

يعد دعاء استقبال رمضان 2022، من أكثر الأمور التي يحرص عليها الكثيرين في هذه الأيام المباركة، لذلك أوضحت دار الإفتاء المصرية، عددًا من الأدعية التي يمكن ترديدها، منها: «اللَّهُمَّ أَهْلِلْهُ عَلَيْنَا بِاليُمْنِ وَالإِيمَانِ وَالسَّلَامَةِ وَالإِسْلَامِ، رَبِّي وَرَبُّكَ اللَّهُ».

وهناك دعاء شائع يمكن ترديده أيضًا لاستقبال الشهر المبارك، وهو: «اللَّهُ أكْبَرُ، اللَّهُمَّ أهِلَّهُ عَلَيْنَا بِالأَمْنِ والإيمَانِ، والسَّلامَةِ والإسْلاَمِ، والتَّوْفِيقِ لِمَا يُحبُّ ربُّنا ويَرْضَى، رَبُّنَا وَرَبُّكَ اللَّهُ».

دار الإفتاء توضح أفضل الأدعية

وذكرت دار الإفتاء، أن النبي صلى الله عليه وسلم، كان يردد الدعاء التالي، قبل حلول شهر الصيام: «اللهم بلغنا رمضان وأزرُقنا توبة ترُضيك عنا وأجعل لنا نصّيبا من رّحمتك واجعلنا من الصائمين الذاكرين وممن يفوزون».

ويمكن ترديد الأدعية التالية، قبل حلول شهر الصيام:

- «اغفر لنا يا منان يا رحيم وتقبل دعائنا يا ذا الجلال والاكرام اللّهُمّ اجمع على الهُدى أمرنا، وأصلح ذات بيننا، وألّف بين قُلُوبنا».

- «اجعل قُلُوبنا كقُلُوب خيارنا، واهدنا سواء السّبيل، وأخرجنا من الظُّلُمات إلى النُّور، واصرف عنّا الفواحش، ما ظهر منها وما بطن».

- «يا رحمن يا رحيم اسالك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر لنا وترحمنا وتعفو عنا اللهم اهل علينا رمضان بالعفو».

- «اللهم انفَعْني فيه بما علَّمتَني، وعلِّمني ما ينفعني، وزِدْني علمًا. اللهم اهدِني فيه وسدِّدْني، اللهم إني أسألك فيه مِن الخير كلِّه، عاجلِه وآجِلِه، ما علمتُ منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كلِّه، عاجلِه وآجلِه، ما علمتُ منه وما لم أعلم».

- «اللهم إني أسألك فيه الجنةَ وما قرَّب إليها من قولٍ أو عملٍ، وأعوذ بك مِن النار وما قرَّب إليها من قولٍ أو عملٍ، وأسألك أن تجعلَ كل قضاءٍ قضيتَه لي خيرًا، اللهم اغفِرْ لي فيه ذنوبي، وافتَحْ لي أبوابَ رحمتك».