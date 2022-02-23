أفضل دعاء للميت في رمضان.. أرواح كانت تفرح بالشهر الكريم معنا

يبحث كثيرون عن الدعاء للميت في رمضان، إذ يحرص كل منا على الدعاء لأحبته الراحلين خلال الشهر الكريم، وتذكره بالرحمة والمغفرة في أفضل أوقات الطاعة والعبادة، كنوع من الوصال للميت في قبره، لكن هناك كثير من الأسئلة حول ذلك الطقس، منها: هل يصل الدعاء له؟ وما أفضل الأدعية؟

دعاء للميت في رمضان

يقول الشيخ عبد الحميد الأطرش رئيس لجنة الفتوى بالأزهر الشريف سابقا، إن أفضل دعاء للميت في رمضان، أن يقول المسلم: «اللهم في أول يوم رمضان، ارحم أرواحا طاهرة، كانت تترقب رمضان معنا وتفرح به، واليوم هي في قبورها.. اللهم في أول يوم رمضان ارحم من لا يصوم معنا هذا العام، واجعل رمضانه أجمل في الجنة.. اللهم بلغنا أيام رمضان ولياليه، وأنت راض عنا وأهلنا وكل من نحب، الأحياء منهم والأموات.. ربي لا تجعل فجر أول يوم في رمضان يمر، إلا وقد غفرت جميع ذنوبنا وذنوب موتانا، ورحمتهم ورحمتنا وجعلت مثواهم الجنة، وجعلتنا أحياءً وأمواتًا من عتقائك من النار».

يواصل الأطرش، الدعاء: «اللهم اذهب عنا الحزن وأزل عنا الهم، واطرد من نفوسنا القلق، واجعل لنا من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، برحمتك يا أرحم الراحمين.. اللهم ارحم من عجز عقلي عن استيعاب فراقه، ويؤلمني قلبي عند ترديد دعاء الميت له».

اللهم ارحم من ضمهم التراب واغفر لهم

ويتابع رئيس لجنة الفتوى بالأزهر سابقا، أفضل دعاء للميت في رمضان: «اللهم اجعل الراحلين إليك في ظل ظليل، وأجعل عن يمينهم وعن شمائلهم نورا، حتى تبعثهم آمنين مطمئنين.. اللهم ارحمه واجعله من الضاحكين المستبشرين بالجنة.. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين.. اللهم في ختام هذا اليوم المبارك، ارحم من ضمهم التراب واغفر لهم وتجاوز عنهم».

واستكمل: «اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة واعفو عنهم أنك عفوا كريم جواد تحب العفو، فاعفو عنهم ياذو الجلال والإكرام.. اللهم ارحم من توسدت أجسادهم الأكفان، واجعل قبورهم خير مسكن، تغفو به أعينهم حتى تقوم الساعة، وارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه.. اللهم في رمضان أسألك أن ترحم من هم تحت التراب، الذين يترقبون منا دعوة صادقة، اللهم اجعل لهم كنوزا وبيوتا في جنتك، وارحمهم برحمتك يا أرحم الراحمين».