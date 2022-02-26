القوات الروسية تسيطر على أول مركز سكانى بأوكرانيا فى ثالث أيام «القصف»

واصلت القوات الروسية، أمس، قصف مدن أوكرانية من بينها العاصمة «كييف» بالمدفعية وصواريخ «كروز»، لليوم الثالث على التوالى، حيث شهدت العاصمة الأوكرانية ومحيطها سلسلة انفجارات إضافة إلى معارك ليلية فى الشوارع.

وسيطرت القوات الروسية على مدينة «ميليتوبول» جنوب شرق أوكرانيا، لتمثل بذلك أول مركز سكانى مهم تحت سيطرة الروس، بحسب «إنترفاكس» الروسية.

وقالت وزارة الصحة الأوكرانية إن ما لا يقل عن 198 أوكرانياً، بينهم ثلاثة أطفال، قتلوا وأصيب 1115 حتى الآن فى «الغزو الروسى»، فيما قال رئيس بلدية «كييف» فيتالى كليتشكو، إن نظام المترو بالمدينة يعمل الآن فقط كمأوى لسكان المدينة، فيما توقفت القطارات عن العمل.

بدوره، قال الرئيس الأوكرانى فلاديمير زيلينسكى، فى رسالة بالفيديو من خارج مكتبه فى «كييف»، متحدياً: «لن نُسقط السلاح، سندافع عن دولتنا»، بينما أعلن رئيس مجلس «الدوما» الروسى فياتشيسلاف فولودين، نقلاً عن نواب فى البرلمان الأوكرانى، أن الرئيس الأوكرانى غادر العاصمة إلى مدينة «لفوف»، وأن فيديوهاته التى ظهر فيها مسجلة مسبقاً.

ووصل عشرات الآلاف من الأوكرانيين إلى الحدود الغربية للبلاد مع بولندا والمجر وسلوفاكيا ورومانيا، وذكرت «رويترز» أن اللاجئين الأوكرانيين فى «ميديكا» جنوب بولندا، شكّلوا صفاً بطول 30 كيلومتراً على الحدود.