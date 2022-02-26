عاجل.. الرئيس الأوكراني: القوات الروسية ستحاول السيطرة على كييف الليلة

قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، إنّ القوات الروسية ستحاول السيطرة على كييف هذه الليلة، موضحًا أن الليلة ستكون صعبة وعاصفة، وذلك وفقًا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

كان الرئيس الأوكراني، وافق في وقت سابق، على اقتراح نظيره الروسي فلاديمير بوتين بإطلاق مفاوضات حول وقف إطلاق النار، وإحلال السلام، وقال المتحدث باسم الرئاسة الأوكرانية سيرجي نيكيفوروف، على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «خلال الساعات المقبلة سيناقش الطرفان مكان وزمان المفوضات».

وأضاف نيكيفوروف، «أنه كلما بدأت عملية التفاوض مبكرا، ازادت فرص استعادة الحياة الطبيعية، فيما قال النائب عن حزب «المنصة المعارضة - من أجل الحياة» الأوكراني، إيليا كيفا، لقناة «112» التلفزيونية: «يجب علينا اليوم تشكيل فريق تفاوضي ذي خبرات ومعارف ووزن في المجتمع كي يجلس إلى الطاولة ويبحث عن حلول وسط؛ لأن الحرب لا جدوى منها وقد تم خسرانها، والدبابات الروسية قد دخلت كييف، ومواصلة الحرب تعني هلاك رجالنا».

زيلينسكي يطلب من حكومة الاحتلال التوسط في المفاوضات مع موسكو

من جانبها، قالت وكالة الأنباء الأوكرانية، إن زيلينسكي طلب من رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي نفتالي بينيت، التوسط في المفاوضات مع موسكو؛ لوقف العملية الروسية في أوكرانيا.

كانت الرئاسة الروسية «الكرملين»، أعلنت في وقت سابق، أنّ الرئيس فلاديمير بوتين مستعد لإرسال وفد روسي إلى «مينسك» للتفاوض مع وفد كييف، وفقًا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وذكر الأمين العام لحلف شمال الأطلسي «الناتو» ينس ستولتنبرج، أنّ الحلف يرى أن قرار المفاوضات بين كييف وموسكو يجب أن يتخذه زيلينسكي وحكومة أوكرانيا.

موسكو: بوتين ولافروف لا يملكان أي حسابات في بريطانيا

بدورها، علّقت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا على فرض لندن عقوبات ضد بوتين ووزير الخارجية سيرجي لافروف وتجميد حساباتهما، على خلفية العملية العسكرية الروسية ضد أوكرانيا، وقالت إنّهما لا يملكان أي حسابات في بريطانيا أو غيرها.

وأضافت زاخاروفا، أنّ العقوبات دليل على عجز الدول الغربية، وفقا لما ذكرته شبكة «روساي اليوم» الإخبارية الروسية.