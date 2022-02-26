مصر وأذربيجان تبحثان زيادة التعاون الاقتصادى

بحثت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، مع الدكتور على أسوف، رئيس الوزراء الأذربيجانى، زيادة التعاون الاقتصادى والتبادل التجارى بين البلدين، ضمن فعاليات أعمال اللجنة «المصرية - الأذرية» للتعاون الاقتصادى والعلمى والفنى، التى عُقدت بالعاصمة «باكو».

وذكرت «التعاون الدولى»، فى بيان، أمس، أن «أسوف» أكد، خلال اللقاء، اعتزاز الحكومة الأذرية بالعلاقات المصرية - الأذربيجانية، خاصة فى ظل رئاسة أذربيجان لحركة «عدم الانحياز»، مشيراً إلى أهمية دفع العلاقات الاقتصادية قدماً بين البلدين. من جانبها، أكدت «المشاط» أن هناك توجيهات رئاسية بدعم العلاقات الثنائية إلى آفاق أرحب وأكثر تقدماً، فى ظل المجالات العديدة ذات الاهتمام المشترك، مثل التحول الأخضر، والطاقة الجديدة والمتجددة، واستضافة مصر مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ، لافتة إلى تطلعها لاستمرار العمل المشترك، بما ينعكس على زيادة حجم التبادل التجارى والاستثمارات بين البلدين، خصوصاً أن المؤشرات الحالية منخفضة مقارنة بالتطلعات، فضلاً عن تنمية التعاون فى قطاعات السياحة والآثار والثقافة.

من جانبه، أثنى رئيس الوزراء الأذربيجانى على الإصلاحات التى تقوم بها مصر، مشيراً إلى اهتمام الجانب الأذرى بالمشروعات القومية الجارى تنفيذها، ومتابعته لحركة الملاحة بقناة السويس، والفرص الاستثمارية فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، كما أكد تطلعه لدعم مصر لمشروعات البنية التحتية والتطور فى أذربيجان.