مع اقتراب موسمها.. إزاي تكسب 193 ألف من بيع «الفسيخ والرنجة»؟

مع اقتراب أعياد الربيع، خاصة الاحتفال بشم النسيم، يزداد الطلب على الأسماك المملحة والمدخنة بشكل كبير، خاصة في ظل ارتباطها بعادات الاحتفالات بهذا اليوم، وتعد أماكن بيع الأسماك المملحة والمدخنة من المقاصد المهمة في المجتمع خلال ذلك الموسم، كما أنها من المأكولات التي تلقى رواجا كبيرا في السوق المصري.

وقالت دراسة جدوى مشروع إنتاج وتصنيع الأسماك المملحة والمدخنة، تابعة لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إن ​الأسماك المدخنة من المنتجات الأكثر مبيعا، كما أنها تعتبر من المنتجات التي لا غنى عنها ويتخصص هذا المشروع في إنتاج اسماك الرنجة والفسيخ والملوحة، والتي يحتاج السوق المحلي اليها والأسواق الخارجية.

المشروع يهدف إلى النهوض بالصناعة المحلية

وأضاف جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أن المشروع يهدف إلى النهوض بالصناعة المحلية، ورفع شعار صنع في مصر وبالتالي تقليل النفقات الاستيراد لمثل هذه المنتجات البسيطة وتوفير فرص عمل للشباب.

وأشارت الدراسة إلى أن المشروع يحتاج إلى عدد من المعدات والآلات، هي فرن تدخين – ثلاجة حفظ اسماك – ميزان طبلية - لوازم تعبئة وتسليخ وتمليح – طاولات صاج -أسماك– ملح خشن - سوريات صوديوم – نشارة خشب- – مستلزمات تعبئة وتغليف.

وتعد محلات بيع الأسماك المملحة والمدخنة من أشهر المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر، والتي توجد في جميع المناطق السكنية، لذلك يبحث كثيرون عن دراسة جدوى مشروع محلات بيع الأسماك المملحة والمدخنة.

الاستثمارات الكلية للمشروع نحو 763 ألف جنيه

وتقدر الاستثمارات الكلية للمشروع من خلال رأس المال والقرض بنحو 763 ألف جنيه، يتحمل صاحب القرض 35%من قيمة المال والتي تقدر بـ243 ألف جنيه ويتحمل البنك الباقي من خلال عدة قروض.

وأوضحت الدراسة التي نشرها الجهاز، أنّ الأرباح خلال العام الأول للمشروع تصل إلى أكثر من 193 ألف جنيه.