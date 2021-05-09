قبل زحمة العيد.. تعرف على أسعار «الفسيخ والكحك» بالمجمعات الاستهلاكية

مع قرب عيد الفطر المبارك، تبدأ رحلات الأسر المكوكية للبحث عن «حلوي العيد» من كحك وبيتي فور وغريبة وبسكويت، بالإضافة إلى الأكلات المميزة مثل «الفسيخ والرنجة»، فى الأماكن الأقل سعرًا.

وتستعرض «الوطن»، فى سطور، ضمن خدماتها المقدمة: أسعار الفسيخ والرنجة وحلويات العيد بالمجمعات الاستهلاكية والتي أعلنت توفرها بداية من اليوم بنحو:

أسعار كحك العيد في المجمعات الاستهلاكية

وكانت وزارة التموين، أعلنت عن طرح 3 أنواع من حلويات رمضان ، والتى جاءت أسعارها بنحو:

الكحك يبدأ من سعر 65 إلى 70 جنيهًا للكيلوجرام.

البسكويت يتراوح سعر الكيلو جرام منه ما بين 65 إلى 70 جنيهًا للكيلو.

البيتى فور وتباين سعر الكيلو جرام منها ما بين 75 إلى 100 جنيه للكيلو.

ووصل سعر الكيلو جرام من الغريبة من 75 إلى 85 جنيهًا للكيلو.

أسعار الفسيخ والرنجة والأسماك

يصل سعر الفسيخ إلى 120 جنيهًا للكيلو.

وبلغ سعر الرنجة من 34 وحتى 36 جنيهًا للكيلو.

أسعار الرنجة والفسيخ بفسخاني شاهين

كيلو رنجة 75 جنيها.

كيلو فسيخ 150 إلى 200 جنيه.

كيلو ملوحة 200 جنيه.

كيلو سردين 75 جنيها.

برطمان بطارخ 200 جرام 40 جنيها.

برطمان أنشوجة 250 جرام 30 جنيها.

برطمان بطارخ رنجة 250 جراما 45 جنيها

كيلو كافيار 1300 جنيه.