انطلاق حملة لتشجير العبور اليوم.. «شجرتين زيتون وليمون على البطاقة»

ضمن مبادرتي «شجرها» و«ازرع شجرة»، وبالتعاون مع جهاز مدينة العبور، تنطلق اليوم حملة لزراعة أشجار مثمرة تهدف لزيادة الرقعة الخضراء للحفاظ على البيئة.

4 آلاف شجرة على البطاقة

وقال المهندس عمر سامح الديب مؤسس المبادرة التي تهدف لزراعة أشجار مثمرة بالشوارع كبديل لأشجار الزينة إنه تم بالفعل توفير 2000 شجرة زيتون و2000 شجرة ليمون.

وتابع في تصريحات لـ«الوطن» أنه بداية من 26 فبراير تم فتح الباب للسماح لأي مواطن مكتوب في بطاقته أنه من سكان العبور، بالحصول على شجرتين ليمون وزيتون لزراعتهما ورعايتهما.

زراعة 100 ألف شجرة

وعن مبادرته التي انطلقت منذ 8 سنوات تقريبا، قال «الديب» إنه حتى الآن، تم زراعة أكثر من 100 ألف شجرة فاكهة في مصر ودول أخرى، وتم تحويل أكثر من 8 آلاف شرفة وسقف إلى حدائق، كما انضمت إلى المبادرة العديد من المدارس والجامعات في حدث واحد لمدة يومين، زرعت خلاله 500 شجرة فاكهة.

وواصل: «عندما بدأت، لم أكن أعرف الأنواع المختلفة من الأشجار أو النباتات، ولم أكن أعرف كيفية ريها أو كيفية صيانتها، ومع ذلك خطوة بخطوة قرأت الكتب وتحدثت إلى الأساتذة وشاهدت مقاطع فيديو حول كيفية ممارسة الري وصيانة الأشجار، وتدريجيًا تعلمت المزيد عن زراعة الأشجار وكيف يمكنني الاعتناء بالنباتات، والآن يريد الناس التعلم مني وأنا سعيد للغاية لأنني قادر على فعل شيء جيد للإنسانية».

وتابع: «بفضل شغفي، تمكنت من جعل الحكومة تغير القانون والسماح للناس بزراعة أشجار الفاكهة في الأماكن العامة، وظهرت العديد من المبادرات بعد إطلاق مبادرة شجرها».

واختتم مؤسس المبادرة: «كان أقصى طموحي نشر ثقافة زراعة الأشجار بين الناس في مدن أخرى، وما أثار دهشتي أنه انتشر إلى عدة دول أخرى في الشرق الأوسط».