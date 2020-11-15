مؤسس "شجرها" بعد تكريمه من 3 وزراء: أتمنى الحكومة ترعى مبادرتنا

عبر المهندس عمر الديب (مؤسس مبادرة شجرها)، عن سعادته بالتكريم الذي حصل عليه من وزراء البيئة والشباب والإعلام، خلال إعلان نتيجة مسابقة مبادرة تنمية، التي نظمتها وزارة الدولة للإعلام، وبالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ووزارة البيئة ووزارة الشباب والرياضة.

وأضاف "الديب" في تصريح لـ"الوطن"، التكريم مهم جدا بالنسبة ليّ، خاصة أنه يأتي من شخصيات عظيمة، ترعى الشباب، وتم اختيارنا بناء على تقدير لمجهودنا خلال الفترة السابقة على أرض الواقع، وبعد ما قمنا بعمل تاثير إيجابي في المجتمع، وهذا التكريم كبير، ويمنحنا حافز على الاجتهاد وتطوير من نفسنا بشكل أكبر.

وتابع: أتمنى أن تتبنى الجهات الرسمية رعاية مبادرة (شجرها)، لنتمكن من الاستمرار في نشر ثقافة زراعة الشجر المثمر، وزراعة البلكونات والأسطح وتحقيق التنمية المستدامة، ولكى نتمكن من الوصول إلى أماكن جديدة فى مختلف ربوع في مصر والوطن العربي والعالم كله.

وتم تكريم المهندس عمر الديب أمس، بحصوله علي الجائزة الأولى في مسابقة تنمية على مستوي الجمهورية من ضمن 190 مؤسسة وجمعية تقدمت للمسابقة، وقام كرمه وزراء: الإعلام، والبيئة، والشباب والرياضة، والتخطيط، وكذلك سفير الاتحاد الأوروبي، ورئيس بنك مصر.

يشار إلى أن مبادرة تنمية تم إطلاقها من قبل وزارة الدولة للإعلام، في 21 سبتمبر الماضي بالتزامن مع اليوم العالمي للسلام، وبالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ووزارة البيئة ووزارة الشباب والرياضة، حيث تهدف المبادرة إلى التوعية بماهية التنمية المستدامة للشباب والإعلاميين مع الترويج للجهود المبذولة من جانب الجهات الحكومية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتحقيق رؤية مصر 2030.

أعلنت أمس، وزارة الدولة للإعلام الفائزين من الشركات والمبادرات المجتمعية بجوائز المسابقة الخاصة بمبادرة تنمية التي أطلقتها وزارة الدولة للإعلام في 21 سبتمبر، بالتزامن مع اليوم العالمي للسلام، لتبني أهداف التنمية المستدامة في ضوء رؤية مصر 2030، وذلك بحضور أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أن التنمية المستدامة لها دور كبير في حفظ حق الأجيال القادمة وتحقيق مستقبل أفضل وأكثر استدامة، مشيرة إلى أن المفهوم الصحيح لمصطلح التنمية المستدامة هو ترشيد استهلاك الموارد الطبيعية حفاظا على حق الأجيال المقبلة، وتحقيق مستقبل أفضل وأكثر استدامه للجميع، مشيرة إلى أن الشباب طاقة لا يمكن الاستغناء عنها فهم قادة المستقبل.

وقال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن الشباب بوجه عام أحد أهم مستهدفات التنمية المستدامة، كونهم شريحة اجتماعية هامة، مشيرا إلى أهمية السعي الدؤوب نحو تعظيم الاستفادة من إسهاماتهم في دفع عجلة التقدم والتنمية وارتكاز أغلب الخطط المتضمنة بالأجندة الوطنية للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 على تلك المساهمات والمبادرات الشبابية بهدف تحقيق انطلاقة وقفزة غير مسبوقة للمجتمع المصري نحو عالم الابتكار والعلم والإبداع.