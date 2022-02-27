أفضل دعاء للمتوفى في ليلة الإسراء والمعراج: اللهم اجعل عيده في الجنة أجمل

يبحث الكثيرون عن دعاء للمتوفي في ليلة الإسراء والمعراج، خاصة وأن ليلة الإسراء والمعراج من أفضل الأوقات المستحب فيها الدعاء، وأكد الشيخ عبد الحميد الأطرش رئيس لجنة الفتوى الأسبق بالأزهر، أن من الأدعية المستحبة كـ دعاء للمتوفي في ليلة الإسراء والمعراج أن يقول الداع: «اللهم في ليلة الإسراء والمعراج ارحمه واغفر له وآنس وحشته ووسع قبره اللهم اجعل عيده في الجنة أجمل، اللهمّ اجعل قبره روضةً من رياض الجنّة، ولا تجعله حفرةً من حفر النّار».

دعاء للمتوفي في ليلة الإسراء والمعراج

وأضاف في دعاء للمتوفي في ليلة الإسراء والمعراج: اللهم في ليلة الإسراء والمعراج ارحمه رحمةً تسع السماوات والأرض اللهم اجعل قبره في نور دائم لا ينقطع واجعله في جنتك آمنًا مطمئنًا يارب العالمين،اللهمّ في ليلة الإسراء والمعراج افسح له في قبره مدّ بصره، وافرش قبره من فراش الجنّة، اللهم ارحمه ولا تطفئ نور قبره.دعاء للمتوفي، يا قيوم أقمه على نور في قبره، ومستبشرا بحسن إجابته وتثبيتك إياه عند السؤال، اللهمّ أعذه من عذاب القبر، وجاف الأرض عن جنبيه».

ليلة الإسراء والمعراج

ومن دعاء للمتوفي في ليلة الإسراء والمعراج: «اللهم في ليلة الإسراء والمعراج اغفر واصفح عن ميتنا وباعد بينه وبين فتنة القبر واجعله روضة عليه مستبشرا بلقائك لا إله إلا أنت الغني عن التعذيب الغفور لمن ينيب، اللهم في ليلة الإسراء والمعراج اغفر لميتنا، وارفع درجته في المهديين، واخلفه في عقبه في الغابرين، واغفر لنا وله يا رب العالمين، وأفسح له في قبره ونور له فيه، اللهم في ليلة الإسراء والمعراج اغفر له وارحمه، واعف عنه وعافه، وأكرم نزله، ووسع مدخله، واغسله بماء وثلج وبرد، ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارا خيرا من داره، وأهلا خيرا من أهله، وزوجا خيرا من زوجه، وقه فتنة القبر وعذاب النار».