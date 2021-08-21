دعاء للمتوفي تخفف عنه عذاب القبر: أدعية الرحمة والمغفرة

يبحث الكثيرون من رواد ومستخدمي شبكة الإنترنت عن دعاء للمتوفى تخفف عنه عذاب القبر، وعن أجمل الأدعية للمتوفى مستجابة، من أجل الاستعانة بها للتخفيف عن الميت، وذلك من قبل ذويه وأقاربه وأصدقائه.

وهناك الكثير من أدعية المتوفى التي يمكن ترديدها، ويبحث عنها مستخدمي الإنترنت؛ إذ أن عمليات البحث عن دعاء للمتوفى لتخفيف عذاب القبر كثيفة، بهدف استخدامه دعاء من أجل التخفيف على الميت؛ إذ أنّ أكثر ما يشغل ذوي المتوفى وأصدقائه في الساعات الأولى بعد الوفاة، هو الإكثار من الأدعية له.

دعاء للمتوفى يخفف عنه عذاب القبر

وحول دعاء للمتوفى يخفف عنه عذاب القبر، فإنه يستحب ترديد الكثير من الأدعية للتخفيف عليه، فقد جاء نص قرآني صريح في هذا الأمر، وجاء في قول الله سبحانه وتعالى: «وَالَّذِينَ جَاءُوا مِن بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ».

وبالدعاء للمتوفى، فإنه يستمر عمله في الدنيا، كما أخبرنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، في الحديث الشريف: «إِذَا مَاتَ الإنْسَانُ انْقَطَعَ عنْه عَمَلُهُ إِلَّا مِن ثَلَاثَ: صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو له»، والولد الصالح الذي يدعو لوالده المتوفى أو والدته المتوفاة، فإنه بهذا الدعاء يستمر عمل الراحل.

الدعاء للميت من الكتاب والسنة

وفي سياق دعاء للمتوفى يخفف عنه عذاب القبر، يبحث البعض عن أدعية للميت من الكتاب والسنة النبوية، وهناك العديد من الأدعية للمتوفى التي يمكن ترديدها كـ«دعاء للميت من الكتاب والسنة»، وهي ما تستعرضه الوطن في السطور التالية:

اللهم اغفر له وعافه واعف عنه، وأكرم نزله ووسع مدخله، واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس.

اللهمّ إنّه نَزَل بك وأنت خير منزولٍ به وأصبح فقيرًا إلى رحمتك وأنت غنيٌّ عن عذابه.

اللهمّ افسح له في قبره مدّ بصره، وافرش قبره من فراش الجنّة.

اللهم آنس وحدته، وآنسه في وحشته، وآنسه في غربته.

اللهم أنزله منزلًا مباركا، وأنت خير المنزلين وأنزله منازل الشهداء والصديقين، وحسن أولئك رفيقًا.

دعاء للميت بالرحمة والمغفرة مكتوب طويل

وفيما يتعلق بموضوع دعاء للمتوفى لتخفيف عذاب القبر والرحمة والمغفرة مكتوب طويل، يمكن ترديد: «اللهم كان عبدك يشهد أن لا إله إلا أنت وأن محمدًا عبدك ورسولك وأنت أعلم به، اللهم إنه نزل بك وأنت خير منزول به، وأصبح فقيرًا إلى رحمتك، وأنت غني عن عذابه، آته برحمتك رضاك، وقه فتنة القبر وعذابه، وآته برحمتك الأمن من عذابك حتى تبعثه إلى جنتك، يا أرحم الراحمين».

اللهم ارزقنا حسن الخاتمة يا رب

وعند صلاة الجنازة والتي تتكون من 4 ركعات دون ركوع وسجود، ففي الأولى يقرأ المصلي سورة الفاتحة، وفي الأخرى يقرأ المصُلي النصف الثاني من التشهد «اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ، اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ».

أما في الركعة الثالثة من صلاة الجنازة، يدعو المُصلي للميت، وفي آخر ركعة يدعو المُصلى لنفسه كيفما يشاء، وبحسن الخاتمة: «اللهم ارزقنا حسن الخاتمة يا رب».