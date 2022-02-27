برلماني لـ«عبد الرازق»: إحنا من غيرك زى اليتامى 

شهدت الجلسة البرلمانية المنعقدة الآن بمجلس الشيوخ، مداعبة من النائب أبو النجا المحرزي، عضو مجلس الشيوخ، للمستشار عبد الوهاب عبد الرزاق، رئيس المجلس.

شكر رئيس مجلس الشيوخ

وقال النائب أبو النجا المحرزى لرئيس المجلس: «إحنا من غيرك زي اليتامى.. أرجوك متغبش علينا»، في إشارة منه إلى تغيب رئيس المجلس خلال الجلسات الماضية.

وصفق أعضاء المجلس معربين عن تقديرهم لرئيس مجلس الشبوخ ، فيما وجه رئيس المجلس، الشكر للنائب.

وأكد «المحرزي»، أن مشروع قانون التأمين الموحد تأخر كثيرًا، مشددا على ضرورة نشر الثقافة التأمينية وكيف يكون للإنسان تأمينا شاملا في كل شيء.

قانون التأمين الموحد

وشدد النائب، على ضرورة وجود ثقافة تأمينة ورقابة شديدة على حقوق المواطن الغلبان، قائلا: «أرجو الرقابة على التأمين للحفاظ على حقوق المواطنين الغلابة».