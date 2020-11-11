آخر أخبار مصر.. السيسي في اليونان والتصديق على قانون التأمين الموحد

صدرت اليوم العديد من القرارات التي تهم الرأي العام في مصر، حيث اشتعلت الساحة بالعديد من الحوادث والقرارات الحكومية الهامة على مدار اليوم، يأتي على رأسها موافقة الحكومة على إصدار قانون التأمين الموحد، واجتماع الرئيس السيسي مع رئيس وزراء اليونان، وتلقي مجلس الدولة محاضر فرز نتيجة المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب، والكشف عن أغرب جرائم القتل التي حدثت بالجيزة بعد مرور 5 سنوات عليها، واستعداد وزارة الصحة للتعامل مع الموجة الثانية من كورونا.

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الموافقة على إصدار قانون التأمين الموحد

وصدر اليوم، قرار موافقة مجلس الوزراء على إصدار مشروع قانون التأمين الموحد، والذي يسمح بأن تسري الأحكام الخاصة به على الأنشطة التأمينية وما يتعلق بها من خدمات، على أن يقتصر دور الاختصاص بالتأسيس والترخيص والرقابة على الجهات القائمة على نشاط التأمين وإعادة التأمين، والخدمات المتعلقة بها، والمهن والأنشطة المُرتبطة بها، على الهيئة العامة للرقابة المالية.

الرئيس السيسي يجتمع برئيس وزراء اليونان

التقى اليوم الرئيس عبد الفتاح السيسي برئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، خلال القمة المصرية اليونانية، التي تمت في إطار حرص البلدين الصديقين على التشاور المستمر على المستوى الثنائي، إضافة إلى المستوي الثلاثي مع قبرص.

مجلس الدولة يتلقى محاضر فرز نتيجة المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب

تلقى اليوم مجلس الدولة المحاضر الخاصة بفرز الأصوات بلجان محافظات المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2020، والتي أجريت يومي السبت والأحد الموافقان 7، 8 نوفمبر الجاري.

حيث تسلم المحاضر للمجلس تمهيدا، لفحص الطعون على نتيجة المرحلة الثانية، التي تقدم في المواعيد المخصصة لها.

كشف جريمتي قتل في الجيزة بعد 5 سنوات

تمكن قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، من كشف غموض اختفاء ربة منزل ومهندس، بعد 5 سنوات من تغيبهم، حيث أسفرت التحريات عن أن زوج ربة المنزل هو من قام بقتل زوجته بسبب سرقتها له، ثم قتل صديقه بعد انتحاله شخصيته واستيلائه على أمواله، وقام بعدها بتسليم نفسه للشرطة لتنفيذ حكم سجن لمدة عام على القتيل.

استعداد وزارة الصحة للتعامل مع الموجة الثانية من كورونا

صرحت الدكتورة نانسي الجندي، رئيس الإدارة المركزية للمعامل بوزارة الصحة، أن الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، تتابع باستمرار الخطوات الاستباقية للتعامل مع الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد، حيث تم فتح ما يقرب من 60 معملًا مركزيًا بمحافظات الجمهورية.