«التخطيط» تتابع عملية التحكيم النهائية لجوائز التميز الحكومي بجامعة المنصورة

أجرى فريق عمل جائزة مصر للتميز الحكومي، برئاسة المهندس خالد مصطفى، الوكيل الدائم لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والمشرف العام على جائزة مصر للتميز الحكومي، والدكتورة داليا سامي، الأمين العام المساعد للمجلس الأعلى للجامعات، زيارة رسمية إلى جامعة المنصورة، لمتابعة عملية التحكيم النهائية للجوائز الداخلية بالجامعة، حيث تقدمت 18 كلية بجوائز التميز المؤسسي والفردي.

شهدت الزيارة لقاء الدكتور أشرف عبدالباسط، رئيس جامعة المنصورة، والدكتور محمود محمد المليجي، نائب رئيس جامعة المنصورة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

رؤية مصر 2030

وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إنّ تنفيذ منظومة الجوائز الداخلية في الجهات الحكومية بالجهاز الإداري للدولة، يأتي انطلاقًا من حرص إدارة جائزة مصر للتميز الحكومي على تنفيذ أهداف رؤية مصر 2030، ودعم جهود الدولة لنشر وتعميق ثقافة التميز والتطوير المؤسسي بقطاعات الدولة المختلفة، بهدف تحسين جودة حياة المواطن وتعزيز ريادة وتنافسية الدولة المصرية، كما جاء إطلاق المنظومة تنفيذًا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بأهمية البدء في تنفيذ منظومة الجوائز الداخلية بالجهاز الإداري للدولة.

دور الجامعات في تطوير وتنمية المجتمع

وأكد المهندس خالد مصطفى، أهمية دور الجامعات في تطوير وتنمية المجتمع، ليس فقط لدورها البارز والريادي في مجال التعليم والبحث العلمي، لكنها بمثابة منبر للمعرفة والأفكار والتي نتطلع إلى دعمها في نشر ثقافة التميز والجودة وتعزيز الوعي حول استشراف المستقبل والابتكار والابداع المؤسسي.

من جانبه، أعرب الدكتور أشرف عبدالباسط، رئيس الجامعة، عن تقديره لعلاقة التعاون بين الجامعة وجائزة مصر للتميز الحكومي، مشيدًا بالجهود التي قدمتها الجائزة طوال الفترة السابقة، مؤكدًا أهمية تعميق ثقافة التميز والتي انعكست على أداء الجامعة لتفعيل منظومة التميز الداخلي بالجامعة.

وصرحت الدكتورة داليا سامي، الأمين العام المساعد للمجلس الأعلى للجامعات، بأنّه في إطار الزيارة المهمة للجامعة، فإنّ المجلس يسعى لتقديم كامل الدعم وتخطي العقبات لنشر وتطبيق منظومة التميز داخل الجامعات الحكومية.

وشهد اللقاء، تسلم المهندس خالد مصطفى، درع اليوبيل الذهبي للجامعة، بمناسبة مرور 50 عامًا على إنشائها كمؤسسة مصرية تعليمية وطنية متميزة.