10 % تراجعا فى سعر الفول.. وشنط رمضان تنعش مبيعاته خلال أيام

شهدت أسعار الفول البلدي والمستورد في الأسواق تراجعًا بقيمة 10%، وهو ما يبشر بالخير لملايين المصريين الذين يتاولون الفول المدمس كوجبة أساسية بالسحور خلال شهر رمضان، وأرجع تجار الحبوب بالغرف التجارية، أسباب تراجع الأسعار إلى وفرة الإنتاج ودخول المحصول الجديد.

مخزون الفول آمن

بحسب عزت عوض، رئيس شعبة الحبوب بالغرف التجارية، السابق لـ«الوطن»، أن مخزون الفول آمن ويكفي للاستهلاك المحلي لما بعد شهر رمضان نتجة لزيادة الإنتاج، وقال «عوض»، إن «فول الغلابة» شهد تراجعًا فى الأسعار بنسبة 10% خلال اليومين الماضيين.

ووصف ذلك التراجع ببشرة خير لـ شنط رمضان حيث امتص المخزون وزيادة الإنتاج والمحصول الجيد، حدة التضخم العالمي وأزمة الغذاء.

شنط رمضان تنعش مبيعات الفول

وقال رئيس الشعبة، إنه يتوقع انتعاشة فى مبيعات البقوليات خلال شهر شعبان المقبل، مرجعًا ذلك إلى زيادة مبيعات شنط رمضان، التي تحتوي على الفول البلدي أو المستورد، وأضاف: «المنتج المحلي من الفول والعدس واللوبيا والفاصوليا البيضاء متوفر ولا شكاوى».

وأوضح رئيس الشعبة، أن مصر تستورد 80%من احتياجاتها من الفول البلدي ونحو 95%من احتياجاتها من العدس وكذلك الفاصوليا البيضاء والمستوردة، وأن متوسط استهلاك مصر من الفول يبلغ 40 ألف طن شهريًا، وهو ما يعادل 480 ألف طن سنويًا يزيد فى شهر شعبان.

الحكومة تستنبط أنواعا من الفول مقاومة للآفات

وأضاف «عوض»، أن الحكومة تستهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الزراعية الاستراتيجية، وعلى رأسها الفول واستبناط أنواع جديدة تقاوم الأمراض والآفات، وأقل في الإحتياجات المائية، والتوصل إلى حزم التوصيات الفنية التي من شأنها تعظيم إنتاجية هذه الأصناف، لكونها مصدرًا مهما من مصادر البروتين التي تسهم فى سد الفجوة الموجودة بين الإنتاج والاستهلاك.

أسعار الفول

- كيلو الفول المستورد يباع بسعر 10 جنيهات ونصف.

- كيلو الفول البلدي يباع بسعر 14 جنيها والطن يباع بـ9 آلاف جنيه مقابل 10 آلاف جنيه قبيل يومين.