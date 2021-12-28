أسعار السلع التموينية 2022.. انخفاض في سعر الفول وثبات الزيت والسكر

يبحث المواطنون عن أسعار السلع التموينية تزامنًا مع بداية العام الجديد، وإعلان وزارة التموين قائمة أسعار السلع التموينية لعام 2022، وأبرز السلع التي سجلت ارتفاعًا أو انخفاضًا في أسعارها مقارنة بأسعارها خلال شهر ديسمبر الجاري.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن»، خلال السطور التالية أسعار السلع التموينية لعام 2022، في إطار ما تقدمه للقارئ من خدمات على مدار الساعة.

سلع تموينية سجلت ارتفاعًا في أسعارها

سجل سعر كيلو المكرونة 9 جنيهات بدلا من 8.50 جنيه، ووصل سعر كيس العدس وزن 500 جرام إلى 11 جنيها بدلا من 8 جنيهات، كما سجل سعر المسلي الصناعي وزن 800 جرام، 24 جنيها بدلا من 17.25 جنيه، والجبنة وزن 500 جرام 10.90 جنيه بدلا من 10 جنيهات، وجاء سعر مسحوق الغسيل أتوماتيك 1 كيلو جرام بـ17.50 جنيه بدلا من 15.75 جنيه.

وانخفض سعر الفول حيث سجل سعر كيس الفول المعبأ وزن 500 جرام 7.50 جنيه للمستهلك بدلا من 9.90 جنيه خلال الشهر الماضي، كما شهدت القائمة ثباتا في سعر الزيت والسكر والمكرونة والشاي والأرز.

أسعار السلع التموينية لشهر يناير 2022

1. وصل سعر السكر المعبأ 1 كجم، إلى 8.50 جنيه.

2. بلغ سعر الأرز المعبأ 1 كجم، 8.00 جنيهات.

3. شاي ناعم 40 جم، سعره للمستهلك 3.00 جنيهات.

4. صلصة طماطم 200 جم، سعر المستهلك 4.75 وسعر التاجر 4.60 جنيه.

5. وصل سعر جبنه تتراباك 250 جم، سعر المستهلك 5.90 جنيه.

6. بلغ سعر مسحوق غسيل عادي يدوي 800 جم، نحو 10.50 جنيه.

7. سجل صابون غسيل 135 جم، نحو 2.25 جنيه، كما وصل سعر صابون تواليت 125 جم، إلى 5.50 جنيه.

8. لبن جاف 125 جم، سعر المستهلك 17.00 جنيه.

9. زجاجة خل 900 مللي، سعر المستهلك 4.25 جنيهات.

10. زيت خليط 800 مللي، سعر المستهلك 20.00 جنيه، كما وصل سعر زيت خليط 1 لتر، نحو 25.00 جنيه.

11. دقيق ورقي معبأ 1 كجم، سعر المستهلك 7.50 جنيه.

12. دقيق بلاستيك معبأ 1 كجم، سعر المستهلك 7.50 جنيه.

13. كيس ملح طعام 200 جم، سعر المستهلك جنيه.

14. بار حلاوة طحينية سادة 40 جم، سعر المستهلك 2.00 جنيه.

15. بسكويت يويوز فانيليا سادة 40 جم، سعر المستهلك جنيه.

16. بسكويت يويوز ويفر أنواع 48 جم، سعر المستهلك 2.00 جنيه.

17. بسكويت تومورو أنواع 80 جم، سعر المستهلك 3.00 جنيهات، وبلغ سعر بسكويت بوو أنواع 45 جم، سعر المستهلك 3.00 جنيه.