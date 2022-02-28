في ذكرى وفاة يوسف شعبان.. قصة خلافه مع العندليب بسبب «معبودة الجماهير»

تمر اليوم ذكرى وفاة الفنان الكبير يوسف شعبان، عن عمر يناهز 90 سنة، وذلك كان أثر إصابته بمرض فيروس كورونا، ليتسبب في وفاته في يوم 28 فبراير 2021، فهو من مواليد حي العباسية التابع لمحافظة القاهرة، وشغل منصب نقيب المهن التمثيلية لفترتين متتاليتين، حتى خسر ذلك المنصب أمام أشرف ذكي في انتخابات النقابة لعام 2003.

وقال الفنان يوسف شعبان في لقاء تلفزيوني سابق له على فضائية «المحور»، إن عبدالحليم حافظ كان من أفضل المطربين في مصر، ومازال ذلك حتى بعد وفاته، معقبًا: «طلعت في دماغه زي ما كان أحسن مطرب إنه يكون أحسن ممثل كمان».

رفض عبدالحليم حافظ ليوسف شعبان في فيلم معبودة الجماهير

وأضاف «شعبان»، أنه عندما عُرض عليه سيناريو فيلم معبودة الجماهير بدأ يسأل عن الأدوار ومن سيقوم بها، موضحًا: «المخرج وهو بيتكلم معاه قاله إن في الدور دة هيعمله يوسف شعبان، راح عبدالحليم قاله لأ أنا ليا رأي تاني»؛ نظرًا لأنه في تلك الفترة كانت العيون متجهة صوب يوسف شعبان، موضحًا: «كانوا بيقولوا عليا بسرق الكاميرا، والعين بتروحلي في الفترة دي».

وأشار إلى أن عبدالحليم حافظ في تلك الفترة كان يريد أن يكون هو مركز الاهتمام والنجومية، وكان حليم مُصمما على وجود زميل آخر، وهو الممثل محسن سرحان، ولكن أصرت الفنانة شادية على وجود يوسف شعبان في الفيلم.

نهاية الخلاف على يد مؤلف الفيلم

وتابع «شعبان» قائلًا: «أنا قولت لعبدالحليم إنت مش عاوزني في فيلم معبودة الجماهير عشان تاخد أحسن ممثل من غير مجهود»، مضيفًا أن المخرج في هذا الخلاف أبلغهم بأنهم يلجأون لكاتب القصة والمؤلف، موضحا: «روحنا للمؤلف وقالهم الدور ده ليوسف شعبان، فعبدالحليم مقدرش يتكلم ساعتها».

وأوضح: «حاولت أقرب له (عبدالحليم) وأصاحبه وقولت له أنت أحسن مطرب، بس مش لازم تبقا أحسن ممثل»، ولكن الغريب إن في أخر رحلة سفر للعندليب، وكانت للعلاج في لندن قبل وفاته، أوصى «عبدالحليم» بتصفية أي خلافات بينه وبين أي حد مضيفا: «كأنه كان حاسس إنه هيموت».