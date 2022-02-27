نواب تنسيقية الشباب ينعوون يوسف شعبان: رحمه الله كان عظيم الخلق

نعى نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الدكتور يوسف شعبان عضو التنسيقية، الذي وافته المنية فجر اليوم، وتتقدم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بأحر التعازي لأسرة وأعضاء التنسيقية في وفاة الفقيد.

نواب التنسيقية ينعوون الدكتور مصطفى شعبان

نعت النائبة مي كرم جبر، عضو مجلس النواب، الدكتور يوسف شعبان عضو التنسيقية قائلة «لا إله إلا الله، انتقل إلى جوار الرفيق الأعلى، الزميل الخلوق المحترم دكتور يوسف شعبان، اللهم تغمده بواسع رحمتك.. إنا لله وإنا إليه راجعون».

وقال النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب، ناعيا الدكتور يوسف شعبان عضو التنسيقية «بنفوس راضية، نحتسب عند الله، المغفور له بإذن الله، الزميل الدكتور يوسف شعبان، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الذي توفاه الله صباح اليوم، إثر أزمة صحية»، كما قرر إيقاف النشر على صفحته لمدة 3 أيام، حداد على روح الدكتور يوسف شعبان.

وكتب عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «أسأل الله أن يرحمه رحمة واسعة، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، وأن يحفظ أمتنا ووطننا سالمين».

نعى النائب محمود القط، عضو مجلس الشيوخ، الدكتور يوسف شعبان عضو التنسيقية قائلا: « إنا لله وإنا إليه راجعون.. أنعى صديقى وزميلي بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين الدكتور يوسف شعبان، اللهم أغفر له وأرحمه وأسكنه فسيح جناتك، وألهم أهله الصبر والسلوان».

وكتب النائب طارق الخولي عبر حسابه على «فيسبوك» ناعيا الدكتور يوسف شعبان عضو التنسيقية، «زميلى وأخي الدكتور يوسف شعبان في ذمة الله.. رحمة الله عليه كان عظيم الخلق.. أسألكم الدعاء له».

نائب التنسيقية ينعى الدكتور يوسف شعبان

نعى نائب التنسيقية أحمد فتحي، الدكتور يوسف شعبان قائلا: «إنا لله وإنا إليه راجعون، أنعى صديقى وزميلي المحترم بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين الدكتور يوسف شعبان، اللهم اجعل علمه وعمله في ميزان حسناته، اللهم أغفر له وأرحمه وأسكنه فسيح جناتك».