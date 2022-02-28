«الزراعة» توفر «ياميش رمضان» بتخفيضات تصل لـ 25% في كافة المنافذ

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، الاستعداد لموسم رمضان المقبل بتوفير سلع غذائية أساسية بأسعار مخفضة عن مثيلاتها في الأسواق الخارجية بنسبة تخفيض تتراوح بين 20 و30% .

توفير السلع الأساسية بتوجيه من وزير الزراعة

وقال الدكتور ممدوح السباعي، رئيس قطاع الإنتاج بوزارة الزراعة، إنه تم توفير السلع الأساسية بتوجيه من السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بنسب تخفيض تصل إلى 30% في الكثير منها وذلك تخفيفاً على المواطن.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنّ سلع قطاع الإنتاج تحظى بإقبال كثيف من المواطنين نظراً لسمعتها التي تتمتع بها مقارنة بغيرها من المنافذ الخارجية حيث تحظى بموافقة من هيئة سلامة الغذاء والطب البيطري، كما تحظى أيضاً بجميع وسائل التخزين والتعبئة والحفظ السليمة التي تتطابق مع المواصفات القياسية المصرية والعالمية.

أسعار السلع المطروحة في منافذ الوزارة

وأكد توفير السلع الزراعية بكميات كافية في المنافذ ويتم طرح اللحوم الحية الطازجة والدواجن المبردة أما البقوليات فتم توفيرها من مزارع القطاع وهي «الأرز والفول والعدس»، وكذلك زيت الزيتون وعسل النحل بأنواعه، والمربات، بأنواعها والتي تم تصنيعها من قبل معهد تكنولوجيا الأغذية التابع لمركز البحوث الزراعية، أما «الياميش» من بلح ومكسرات، فأكد أنه تم الاستعداد لعرضه قبيل شهر رمضان الكريم بسعر مخفض بنسبة 20 و25% عن الأسواق الخارجية.

وأوضح أن أسعار السلع المطروحة في منافذ الوزارة كالتالي:

لحوم كندوز صغير 120 جنيهات للكيلو.

لحوم ضأن 120 جنيها للكيلو.

دواجن 47 جنيها للكيلو المذبوح والمنظف.

جبنه اسطنبولي 54 جنيها للكيلو.

الأرز 8.5 جنيه حبة عريضة.

الفول البلدي 13 جنيها.

زيت الزيتون 50 جنيها للعبوة النصف كيلو.

مربات 30 جنيها للكيلو.

عسل نحل 50 جنيها للكيلو.

وتابع أن القطاع يعرض كل المنتجات داخل منافذ الوزارة بمنطقة الدقي كما تعرض بعض القطاعات الأخرى منتجاتها في منافذ ثابتة ومتنقلة بمديريات الزراعة بالمحافظات.

وتمتلك وزارة الزراعة منافذ بمناطق متنوعة في محافظات القاهرة والجيزة، ومبنى وزارة الري بالوراق، ومنفذ بوزارة العدل، ومنافذ بمدينة 6 أكتوبر كذلك يوجد منفذ بالسوق التجاري بكل من الحي المتميز ومنطقة ابني بيتك والمنطقة الأولى بالحي الثاني والرابع.

وفي محافظة الإسكندرية، تعرض وزارة الزراعة منتجاتها بمناطق حي الجمرك وحي العامرية وحي أبو قير وحي القباري، وفي محافظة القليوبية تعرض الوزارة سلعها في مديرية الزراعة، وفي الوجه القبلي بمحافظة المنيا بالموقف العام بمدينة المنيا بالكورنيش وبجوار بنك الإسكندرية في مدينة المنيا الجديدة.