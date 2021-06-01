أرخص 30%.. الزراعة تطرح سلعا مُخفضة للمواطنين: إليك الأسعار

قال الدكتور ممدوح السباعي رئيس قطاع الإنتاج بوزارة الزراعة، إن الوزير السيد القصير وجه بتوفير السلع الغذائية للمواطن ورفع العبء عن كاهلهم من خلال توفير سلع من منتجات الوزارة بأعلى جودة وبأسعار تقل بنسبة 30% عن مثيلتها في الأسواق، وذلك بتوفير اللحوم الحمراء البلدية والضأن من مزارع قطاع الإنتاج بمنافذ القطاع، علاوة على المحاصيل من إنتاج مزارع القطاع مثل «الأرز والفول والعدس وزيت الزيتون» وعسل النحل بأنواعه والمربات.

وأوضح أن أسعار السلع المطروحه في منافذ الوزارة كالتالي:

لحوم كندوز صغير 110 جنيهات للكيلو.

لحوم ضأن 110 جنيهات للكيلو.

دواجن 38 جنيها للكيلو المذبوح والمنظف.

جبنه إسطنبولي 50 جنيها للكيلو.

الأرز 5.7 جنيه.

الفول البلدي 12 جنيها.

زيت الزيتون 50 جنيها - ½ كيلو.

مربات 30 جنيها للكيلو.

عسل نحل 50 جنيها للكيلو.

وتابع بأن الوزارة تعرض كل المنتجات داخل منافذ الوزارة بجميع فروع المنافذ في مختلف المحافظات ومن خلال السيارات المتنقلة، حيث تنتشر منافذ القطاع في المحافظات بالقاهرة والجيزة، ووزاة الري بالوراق، ومنافذ وزارة العدل، ومنافذ مدينة 6 أكتوبر والسوق التجاري بكل من الحي المتميز وابني بيتك والمنطقة الأولى بالحي الثاني والرابع، والإسكندرية في حي الجمرك وحي العامرية وحي أبو قير وحي القبارى، وفي القليوبية بمديرية الزراعة، وببنها كفر الشيخ مدينة سخا، وفي المنيا بالموقف العام مدينة المنيا بالكورنيش بجوار بنك الإسكندرية بمدينة المنيا الجديدة، علاوة على مديريات الزراعة فى جميع المحافظات.

من جانبه قال المهندس أحمد فتحي، مدير التسويق بالزراعات المحمية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إن أسعار منافذ الزراعات المحمية أقل من مثيلاتها بنسبة 30% حيث يطرح كيلو اللحم المجمد قطع بـ65 جنيهًا، وكيلو لحوم الموزة بـ80 جنيهًا، ولحم مفروم بـ65 جنيهًا، والكبده بـ60 جنيهاً، والفراخ بـ35 جنيهاً للكيلو، وكيلو البانيه بـ60 جنيهاً، وتطرح الوزارة أيضاً الحمام بـ45 جنيهاً لـ«الزوج»، والسمان بـ25 جنيهاً واللحمه البلدي بـ100 جنيه.

وعن الأسماك، أشار إلى أن كيلو البلطي يباع بـ20 جنيهاً، والجمبري بـ80 جنيهًا، والسي فود بـ60 جنيهاً، كما تُطرح المنافذ أصناف أسماك الفيليه قشر البياض، وباسا أبيض وأحمر بتخفيضات 30%، وأسعار السمن تم خفض أسعارها أيضاً بنسبة تصل إلى 30%، حيث يباع كيلو السمن البلدي بمئة جنيه والبقري بـ95 جنيهًا، والزبدة الفلاحي بـ95 جنيهًا، وتطرح الوزارة منتجات الألبان بتخفيضات تبلغ 30٪ أيضًا، وكذلك العسل بجميع أنواعه، والمربى بجميع أنواعها والمشروم والحلاوة الطحينية والبيض.