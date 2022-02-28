قررت محكمة جنح مستأنف التهرب الضريبي، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الإثنين، تأجيل محاكمة رئيس مجلس إدارة شركة «سينا كولا»، بتهمة التهرب الضريبي لصالح مصلحة الضرائب العامة على المبيعات، لجلسة 7 مارس لتعذر حضور المتهم من محبسه لجلسة اليوم.

وجاء في القضية التي تحمل رقم 40 لسنة 2018 تهرب ضريبي، برئاسة المستشار معتز صادق، أنّ المتهم تهرب من سداد مبلغ ضريبي مستحق عليه، لمصلحة الضرائب.

وكانت المحكمة تسلمت، في وقت سابق، أوراق قضية أخرى حملت رقم 2 لسنة 2020 جنح مستأنف تهرب ضريبي، تقرير اللجنة الخماسية المشكلة من وزارة العدل، بعد أن أمرت بإحالة القضية إلى وزارة العدل لإعداد تقرير وافٍ عن القضية من أجل الفصل فيها.

وعاقبت محكمة جنح التهرب الضريبي، في وقت سابق، المتهم بالحبس لمدة 3 سنوات وكفالة 10 ملايين جنيه لوقف تنفيذ الحكم، كما شمل الحكم تغريمه مبلغ 5 آلاف جنيه، وإلزامه بدفع مبلغ 383 مليون جنيه، مقدار قيمة الضريبة المستحقة وإلزامه بأداء مبلغ الضريبة الإضافية والمصروفات، وهو الحكم الذي تقدم المتهم باستئناف تنظره محكمة الجنح المُستأنفة، وأصدرت فيه القرار المتقدم.