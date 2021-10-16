تأجيل محاكمة رئيس «سينا كولا» بتهمة التهرب الضريبي لجلسة 20 نوفمبر

أجلت محكمة جنح مستأنف التهرب الضريبي، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار مينا عبدالملاك، اليوم السبت، محاكمة رئيس مجلس إدارة شركة «سينا كولا»، بتهمة التهرب من دفع 383 مليون لصالح مصلحة الضرائب العامة على المبيعات، في القضية التي تحمل رقم 2 لسنة 2020 جنح مستأنف تهرب ضريبي، لجلسة 20 نوفمبر المقبل، للاطلاع.

وتسلمت المحكمة تقرير اللجنة الخماسية المشكلة من وزارة العدل، بعد أن أمرت بإحالة القضية إلى وزارة العدل لإعداد تقريرٍ وافٍ عن القضية من أجل الفصل بها.

حكم أول درجة

وكانت محكمة جنح التهرب الضريبي، برئاسة المستشار محمد جميل، عاقبت المتهم بالحبس لمدة 3 سنوات وكفالة 10 ملايين جنيه لوقف تنفيذ الحكم، كما شمل الحكم تغريمه مبلغ 5 آلاف جنيه، وإلزامه بدفع مبلغ 383 مليون جنيه، مقدار قيمة الضريبة المستحقة وإلزامه بأداء مبلغ الضريبة الإضافية والمصروفات، وهو الحكم الذي تقدم المتهم باستئناف تنظره محكمة الجنح المُستأنفة، وأصدرت فيه القرار المتقدم.

تحقيقات النيابة

وكشفت التحقيقات التي باشرتها النيابة العامة في القضية رقم 2 لسنة 2020 جنح مستأنف التهرب الضريبي، إنه في غضون الفترة ما بين شهر يناير سنة 2011 حتى شهر ديسمبر سنة 2015، قام المتهم «مصطفي .م .ص» رئيس مجلس إدارة شركة «سينا كولا»، بخصم ضريبة دون وجه حق، بالمخالفة لأحكام وحدود الخصم بتلك الفترة، بصفته مسجلا وخاضعا لأحكام الضريبة العامة على المبيعات، وتهرب من أداء ضريبة المبيعات المقررة قانونا في 23 ديسمبر 2019.

وقال المحامى بالنقض خالد محمد، في تصريحات سابقة، إن القانون نص على أن يُعاقب بغرامة لا تقل عن 1000 جنيه ولا تجاوز 5000 جنيه، بالإضافة إلى تعويض يعادل مثل الضريبة التي لم يتم أداؤها لكل ممول خالف هذا القانون بقصد التهرب من أداء الضريبة المستحقة عليه.