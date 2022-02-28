انطلاق المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا في بيلاروسيا

بدأ اجتماع المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا في مدينة جوميل البيلاروسية، منذ قليل، وفقًا لوكالة أنباء «نوفوستي» الروسية.

بدء المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا في بيلاروسيا

وأعلن رئيس وفد التفاوض الروسي والمساعد الرئاسي فلاديمير ميدينسكي، أنَّه قبل قليل بدأ اجتماع المفاوضات الروسية الأوكرانية في بيلاروسيا وذلك بعد وصول الوفد الأوكراني قبل ساعة إلى مدينة جوميل، إذ يضم الوفد الأوكراني المفاوض كلا من وزير الدفاع الأوكراني ريزنيكوف ووزير الخارجية توشينسكي.

وبحسب الوكالة، فإن الجانبين موجودان في منطقة قريبة من الحدود الأوكرانية البيلاروسية وقريبة من ضفة نهر بريبيات.

الوفد الأوكراني يصل إلى مقر المفاوضات في بيلاروسيا

وكانت طائرات وفد التفاوض الأوكراني، قد وصلت صباح اليوم إلى مقر المفاوضات في مدينة جوميل، إذ تستضيف بيلاروسيا التي توصف بأنه حليف موسكو مفاوضات يسود الأمل أن تكون مسارًا لوقف حرب روسيا وأوكرانيا، في وقت تطالب بعض الدول بمعاقبتها وسط اتهامات بالمساهمة في الحرب على أوكرانيا إلا أنَّ مينسك تنفي ذلك وتؤكّد موقفها المحايد.