بيلاروسيا تستضيف مفاوضات روسيا وأوكرانيا وسط مطالب بمعاقبتها

وصلت طائرات وفد التفاوض الأوكراني إلى مقر المفاوضات في مدينة جوميل في دولة بيلاروسيا، صباح اليوم، إذ تستضيف بيلاروسيا التي توصف بأنه حليف موسكو مفاوضات يسود الأمل أن تكون مسارًا لوقف حرب روسيا وأوكرانيا، في وقت تطالب بعض الدول بمعاقبتها وسط اتهامات بالمساهمة في الحرب على أوكرانيا، إلا أنَّ مينسك تنفي ذلك وتؤكّد موقفها المحايد.

وكانت روسيا أعلنت السبت استنفار كل قواتها لمواصلة التوغل في أوكرانيا في ظل ما قالت إنَّه تعنت ورفض من الجانب الأوكراني للجلوس إلى طاولة التفاوض.

بيلاروسيا تثير الجدل كمكان للتفاوض

وذكرت وكالة «ريا نوفوستي»، أنَّ الوفد الأوكراني دخل أراضي بيلاروسيا لبدء المفاوضات مع الجانب الروسي، وذلك رغم تصريحات رئيس أوكرانيا أمس الذي أكد خلالها رفضه التفاوض مع روسيا في بيلاروسيا.

وزعم رئيس أوكرانيا فلوديمير زيلنيسكي أنَّ بيلاروسيا شاركت في الحرب الروسية على أوكرانيا، وبالتالي فإنها ليس طرفا محايدا لاستضافة مفاوضات.

ويضم الوفد الأوكراني وزير الدفاع أوليكسي ريزنيكوف ومستشار مكتب الرئيس ميخائيل بودولاك.

منصة المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا جاهزة في بيلاروسيا

وكانت وزارة الخارجية في بيلاروسيا أعلنت في وقت سابق من اليوم، أنَّ منصة المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا جاهزة وفي انتظار وصول الوفد الأوكراني.

وأضافت أنَّه جرى إعداد منصة المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا استعدادًا لاستقبال وفود البلدين، وذلك بعد أن عادت الرئاسة الأوكرانية وأعلنت، أمس، موافقتها على إجراء محادثات مع روسيا وستعقد على الحدود مع بيلاروسيا قرب تشيرنوبيل دون أي شروط مسبقة.

وتطالب بعض الدول بفرض عقوبات على بيلاروسيا، إذ تتهمها بأنها طرفا في الحرب على أوكرانيا، في المقابل أكّد الرشئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو مرارًا أنَّ بلاده تقف على الحياد.